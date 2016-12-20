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Abdullah Avcı: 2016’yı hem ligin hem de kupanın lideri olarak kapatmak istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupada 6-2 kazandıkları Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, 2016 yılını hem ligin hem de kupanın lideri olarak kapatmak istediklerini söyledi.

Abdullah Avcı: 2016yı hem ligin hem de kupanın lideri olarak kapatmak istiyoruz

20 Aralık 2016 21:00

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe’yi 6-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İki ayrı ligin lideri karşılaştı. İki takım da oyun oynamaya çalışan takımlar. Okan hocanın başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Oyun konsantrasyonu yüksek bir maç oldu. Oyuna geç girmedik. Bununla beraber 3-0 öne geçen bir takım vardı. Bir an konsantrasyon eksikliği ile rakip devreye girdi ve maç 3-2 oldu. Sonra 4. golü bulduk ve tamamen rahatladık. Farklı bir sonuç oldu. 3 maç 9 puan önemli bir avantaj. Bizim için ulaşılabilir hedef olan gruptan birinci çıkmayı garantilemek istiyoruz. 2016’yı hem ligin hem de kupanın lideri olarak kapatmak istiyoruz. Göztepe takımına da başarılar diliyorum. Oyuncularımı tebrik diyorum. Kupada özellikle ligde süre alamayan oyuncuları görmemiz açısından da bizim için iyi bir test oluyor” dedi. 

Kaan Ülker

Etiketler: Göztepe maçı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı


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