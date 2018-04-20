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Abdullah Avcı: 'Arda’nın golü oyuna dönmemizi sağladı'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor mücadelesinde Arda’nın attığı gol ile oyuna tutunduklarını söyledi.

Abdullah Avcı: Ardanın golü oyuna dönmemizi sağladı

20 Nisan 2018 22:49

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayserispor’un çok ciddi bir rakip olduğunu ifade eden Avcı, “Kayserispor ligin ciddi ve sert takımlarından biri. Özellikle kendi sahasında pas yapabilen ikinci bölgeden rakibin arkasına koşulara en çok top atan ve birinci, ikinci, üçüncü bölgelerden orta yapan takım. Rakibin baskısını kırmak istedik. Golü bulduk devreye girerken bir tane daha bulabilirdik. Oyun olarak ilk yarıdan memnunum. İkinci yarı oyun ortadaydı seken top ve devamında yediğimiz gol var. Bu andan itibaren oyuncunun kafasında kaygı olabiliyor. Oyuna 10 dakika dönemedik. Arda’nın golü oyuna dönmemizi sağladı. Arda’nın performansı, Adebayor ve Elia’nın çabaları önemliydi. Organizasyonun içinde kalınca son derece memnun oluyoruz” şeklinde konuştu.

"Liderliği devraldık"

Deneyimli teknik direktör, bu sezon toplamda 6 mağlubiyet aldıklarını hatırlatarak, “6 mağlubiyet aldık ve her mağlubiyetten sonra galibiyetle döndük. Bugün 30. haftayı kapattık. Cuma günü itibarıyla liderliği aldık. Pazartesiye kadar zihinsel olarak rahat bir şekilde seyredeceğiz. Kayserispor’a başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.  

Bora Akyol - Oğuzhan Ort
 

 

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