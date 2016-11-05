Ligin 10. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

Genç çalıştırıcı, “Öncelikle ülkede yaşanan olaylardan dolayı üzüntü yaşıyorum. Genel olarak baş sağlığı diliyorum. Umarım bunları yaşamayız. Milli takım haftası milli takıma başa diliyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Galatasaray takımı özellikle bütün hücum opsiyonlarına soldan çıkıyordu. Hakan Balta’yla başlayıp Bruma’nın buluştuğu toplarla Sneijder orada topla buluşuyor ve en son Eren’e kadar ulaşıyorlardı. Özellikle bunu son derece sağlıklı uyguladık ve ilk 15 dakika rakibin soldan çıkışlarını kapattık. Rakamlara baktığımızda Galatasaray yüzde 54 soldan topla oynama rakamını yüzde 24’lere düşürdük. Bruma en etkili oyuncuydu baskı kademe destek yöntemiyle nasıl duracağımız önemliydi. İlk 15 dakika özellikle kompakt durmamız en faza pas yapan, orta yapan takıma karşı önemliydi. İlk yarıda duran toptan yediğimiz gol var. Ardından çalıştığımız organizasyonla attığımız gol 1-1’lik skorla içeri girdik. İkinci yarı Galatasaray baskı kuracak ve fazla üzerime gelecek diye düşündük. Merkezi boşaltmadan ön kenar oyuncularla yaygın ve geniş kalıp kenar baskısı yapacaktık. Bunda da başarılı olduk. Bruma etkisiz oldu. İkinci yarı pozisyon vermedik. Daha sonra topa sahip olduk. Topun oyunda kalma süresi 53 dakikaymış. Geçen maç 61 dakikaydı. Rakipten daha fazla sprint attık. Lideriz en fazla gol atan, en az gol yiyen takımız. Liderlik, şampiyonluk çok konuşuluyor ama bunlar sonuçtur biz haftalık ve maç maç hazırlanıyoruz. 3 gün iznin keyfini çıkartacağız. Burada çok beraberlik aldık ama galibiyetimiz yoktu. İki maç üst üste içeride kaybettiler. Burada da kazanmış olduk. Bizi bugünlere taşıyan oyunumuza ve oyunculara saygı gösteriyorum” açıklamalarında bulundu.

“Top kayıpları yaptık”

Basit top kayıpları yaptıklarını ifade eden Avcı, “Rakibin doğru sıkıştırması baskı yememize neden oldu. Geçen gün Başkan Göksel Gümüşdağ 20 milyon Avro toplam takımın maliyeti olduğunu söyledi. Biz bir şirketiz. Her oyuncu önemlidir. Önemli olan saha içi organizasyon. Bugün 9 yerli oyuncu ile sahanın içindeydik. Benim daha evvel beraber çalıştığım oyuncular var. Oyuncunun tekrarlardan daha iyi gelişeceğini biliyorum. Kulübümüzün çok doğru bir düzeni var. Herkes taşın altına elini sokuyor. Ben bu oyunun saf ve temiz olduğunu düşünüyorum. Oyun bizi buraya taşıyor. Buna saygı duyuyorum. İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Milli takım süreci benim için önemlidir. Orası değerli bir koltuk. Önemli bir tecrübeydi benim için ve ben bu tecrübemi bugün itibariyle de kullanıyorum. Milli takımda yaşadığım süreç ile alakalı hiç yanlış ya da kötü bir şey düşünmedim, hissetmedim” dedi.

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort