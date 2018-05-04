Abdullah Avcı: 'Dramatik bir şekilde yediğimiz golle bu hafta hayal kırıklığı yaşadık'

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı D. G. Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İlk yarıda hücum anlamında iyiydik. Baskı yaptık ve golün bulduk. İlk yarında 11-10 kaldık. İlk yarıda hücum ikinci yarıda savunma anlamında iyiydik. 11-10 oynayıp, rakibe pozisyon vermemek önemli. 90+2. dakikadaki pozisyonun bir açıklaması yok. Dramatik bir şekilde oldu. Oyunda beklemediğimiz bir anda oldu. Dramatik bir şey, üzücüydü. Bu hafta hayal kırıklığı yaşadık. İlk yarı hücum, ikinci yarı savunma dersi verdik. Oyuncularım her şeye rağmen iyi mücadele etti. Beklemediğimiz puan kaybı. Son 2 hafta kaldı. Buradan güçlü çıkmamız lazım. Kazanarak davet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Mossoro’nun çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasını değerlendiren Avcı, “Mossoro’nun oyundan içinde dalgalanmaları vardı. İlk sarı kart öncesinde öncesi faul var. İlki sarı kart değil, ikincisi sarı kart. Toplam 5 sarı, 2 kımızı kart ile oyunu tamamladık. Doğru olan var, olmayan var. Genel bakıldığın bazı yanlış kararlar olabilir. Beşiktaş maçını da böyle bitirdik” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

