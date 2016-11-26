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Abdullah Avcı: Emre öncesi ve Emre sonrası diye maçı bölebiliriz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Hem rakip sahada oynayan hem de net pozisyonlara giren bizdik. Emre öncesi ve Emre sonrası diye maçı bölebiliriz. Emre sakatlandıktan sonra özgüven kaybı oldu. Sonra baskı yedik ancak pozisyon vermedik" dedi.

Abdullah Avcı: Emre öncesi ve Emre sonrası diye maçı bölebiliriz

26 Kasım 2016 22:37

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı maçı değerlendirdi.

"35 dakika oynadık"
"Emre sakatlandıktan sonra özgüven kaybı oldu" diyen Avcı, "Beşiktaş takımı ligin en geniş alanda oynayan takımı olduğunu biliyoruz. Bireysel oyuncu zenginlikler de var. Özellikle Atiba'nın Oğuzhan'ın Tolgay'ın olduğu yerlerde planımız oyuna baskıyla başlamaktı. Bunu ilk 15 dakika düşündük ancak coşkuyla gittik ve kafadan son derece sağlıklı 35 dakika oynadık ancak Emre oyundan çıkana kadar. Zaman zaman merkezi kapatıp Atiba'yı da kesip kenardan baskı oluşturmak vardı aklımızda. Hem rakip sahada oynayan hem de net pozisyonlara giren bizdik. Emre öncesi ve Emre sonrası diye maçı bölebiliriz. Emre sakatlandıktan sonra özgüven kaybı oldu. Sonra baskı yedik ancak pozisyon vermedik" açıklamalarında bulundu.

"57 dakika top oyunda kaldı"
İkinci yarı geniş alanda oynadıklarını aktaran Avcı, "Benfica maçını seyrettikten sonra enine yaygın kalacaktık. Boyumuz öne doğru yakın, enine de geniş oldu. Beşiktaş duran toptan gol attı. Frikikten Quaresma'nın vurduğu topun dışında 2 şut attılar, bizim 6 şutumuz var. Ben burada Şampiyonlar Ligi'ni de seyrettim Napoli ve Benfica maçında da özellikle ilk 35 dakikalarda bölümü yaşamadılar. Bugün 57 dakika top oyunda kaldı. Oyunu oynayan ve çalışan bir takımız. Buraya gelirken bir puan sağlıklı duruyordu ama oyun gücümüzü gösterdik. Galibiyeti kaçırdık üzgünüm ancak lideriz. Çok önemli bir rakipten burada 1 puanla dönmekten mutluyuz. Bizim hikayemiz her hafta devam ediyor. Antalyaspor maçına odaklanacağız" diye konuştu.

Penaltı pozisyonu diyaloğu
Cengiz ile Fabri arasındaki mücadele de penaltı konusuyla alakalı konuşan Abdullah avcı, "Samimi şekilde Cengiz'e 'penaltı var mı?' dedim. 'Hocam ufak çarpma var' dedi. 'Faul değil galiba' dedi. 'Oğlum kendini yere atma' dedim. Cengiz'e sorabilirsiniz. Bizim için önemli olan doğru insan yetiştirmektir. Beşiktaş Başkanına, yönetim kuruluna ve seyirciye teşekkür ediyoruz. Ben buraya keyifli geliyorum ve saygı görüyorum. Bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Festival havasındaydı maç. Hafta hafta devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bundan sonraki maçlarımız daha zor geçecek. Diğer rakipler daha savunma prensipli gelebiliyorlar. Zafer küçük küçük başarıların toplamında gelir" dedi.

TFF'ye isyan
Takımda yabancı futbolcuların sayısının azlığı sorulması üzerine genç çalıştırıcı, "Yabancı konusu bugün mesela TFF ve eğitim dairesi kim bu alt ligleri organize ediyorsa sabah U15 maçı seyrediyorum Fenerbahçe maçı 7-0 kazandı, rakip Eyüpspor idi. Alt liglerde doğru denetleme ve rekabet ortamı yapılmıyor. Bunu biliyorum. Sen 5 tane Emre 5 tane Arda çıkaramazsan gidip Jones'i alırsın. Bunun denetlenmesi TFF'nin alt yapıları denetlemesi gerekiyor. Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı ve TFF bunu ortaklaşa yapmalı" diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Doğan Gündoğdu


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