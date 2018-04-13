Abdullah Avcı: 'Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin tepesinde, en yakın rakibinin 2 puan önünde ve 3 tane 100 yıllık şampiyonluk kültürüne sahip takımlarla yarışmanın harika bir durum olduğunu söyleyen Avcı, “Onun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Baskısı, stresi yok. Kazansak da kaybetsek de bir sonraki lig maçına hazırlanacağız. Napoleoni yok, Mossoro için kararı yarın vereceğiz” diye konuştu.

“Arda, Galatasaray’a karşı oynayacakmış gibi duruyor”

Başarılı futbolcu Arda Turan’ın Galatasaray’a karşı oynayıp, oynamayacağının sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Şu anda oynayacakmış gibi duruyor. Geçen hafta Malatya maçında darbe almıştı. Hem tedavi oldu hem de fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Bugün takımla beraber. Onun kararını yarın vereceğiz ama oynayacakmış gibi duruyor” şeklinde konuştu.

“Amacımız kazanmak”

Maçlara hep kazanma duygusuyla baktığını ifade eden Avcı, “Planları onun üzerinden yaptık. Her maçın planı ayrıdır. Rakibin analizinden çıktık. Hep kazanma, sporcu ruhunda bu vardı. Takımda da bu var. Buraya kadar bu planlarla geldik. Galatasaray’ın planı ayrı. Ona çalıştık. Amacımız kazanmak. Bu doğrultuda oynayacağız. Umarım sağlıklı bir şekilde karşılığını alırız. 4 takım bu işin içinde sonuna kadar devam edecektir. Final bu işin sonu. Biz final maçına çıkmıyoruz. Normal 29. haftadaki bir maça çıkıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“4 senedir verilen emeğe karşılık bunu mu konuşacağız”

Hakemlerin Başakşehir’i kollandığının konuşulduğunun sorulması üzerine Avcı, “Yeni nesil potansiyel hakemler var. Bu anlamda da bunları baskı altında bırakıyoruz. Doğru olmadığını düşünüyorum. Bu kadar ekibin, futbolcunun 4 senedir verdiği emeğe karşılık bunu mu konuşacağız. Bu kadar bilim, bu kadar Ar-Ge, sonra hakemler tarafından kollanmayı konuşacaksak, ne Türk futbolu olarak, ne kulüpler olarak, ne de genel olarak kat edemeyiz” diye cevap verdi.

“Önemli olan duruşunu değiştirmeden kendini geliştirebiliyor musun”

12 senede geldikleri noktada adım adım büyüyen bir takım olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, “Bu takımın bütün parçalarında bulundum. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Play-Off, Türkiye Kupası finali oynadı, 2 senedir lig yarışında. Güzel şeyler oluyor. Önemli olan Türk futboluna doğru örnek olmak. Roma’da Cengiz oynuyorsa, biz biraz kulüp olarak bir şey yaptıysak, bu ekibin, başkanın yaptığı harika işler var. Misyon doldurulmaz. Kazanırsın, kaybedersin. Geçen seneki Beşiktaş’ın şampiyonluğu konuşulmuyor. Önemli olan duruşunu değiştirmeden kendini geliştirebiliyor musun. Bu saygıyı takımımda görüyorum” açıklamasını yaptı.

“Cengiz’in performansı keyif verici bir durum”

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında da konuşan Avcı, “Çok keyif verici. Geçen akşam oturdum, onun maçını izledim. Bize 10 ay dokundu. Altınordu’ya teşekkür etmek lazım. Bizle beraber çıta atladı. Biz 40 küsur maç oynadı. Şimdi orada oynuyor. Bunun sayısını arttırabiliyor muyuz ona bakmamız lazım. Burada biz de genç nesile yatırım yapacağız” dedi.

“Galatasaray, bizim beklemediğimiz bir mağlubiyet aldı”

Galatasaray’ın geçen hafta kendilerinin beklemediğini bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Abdullah Avcı, “İçeride seyircinin çok güzel bir atmosferi var. Baskısı, coşkusu var. Bunları oyuncularla paylaştık. Pazar akşamı uygulandığını, uygulanmadığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Elia ve Adebayor önemli oyuncular”

Adebayor ve Elia’nın önemli futbolcular olduğunu aktaran başarılı teknik adam, “Oynayan oyuncu önemlidir. Oynamayan oyuncular değerlidir. Takımın bütününe katkı yapar. İyi gidiyorlar. Ligin lideriyiz. Bunun keyfini çıkaracağız. Hafta sonuna kaygı, baskı gibi bakmıyorum. Doğru oynamaya çalışıp, bunun karşılığını inşallah alırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol