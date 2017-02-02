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Abdullah Avcı: Galatasaray tam bir kupa takımı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray’ın son üç kupayı da kazandığını hatırlatarak, “Kupada final gibi yerleri hedefliyorsan bu tür zorlu rakiplerle yolun bir yerde kesişecek. Galatasaray da tam bir kupa takımı. Biz de gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” dedi.

Abdullah Avcı: Galatasaray tam bir kupa takımı

02 Şubat 2017 11:59

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 4 Şubat Cumartesi günü evinde Galatasaray’ı ağırlayacak Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendilerinin de kaliteli bir takım olduğunu belirten Abdullah Avcı, iki kulvarda da gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

“Galatasaray tam bir kupa takımı”
Kupa haftasında taraftarların güzel maçlar izleyeceklerini ifade eden Abdullah Avcı, “Kupada final gibi yerleri hedefliyorsan bu tür zorlu rakiplerle yolun bir yerde kesişecek. Yanlış hatırlamıyorsam son üç kupayı onlar kazandı. Böyle olunca da Galatasaray tam bir kupa takımı oluyor. Onlar da biz de kaliteli takımız. İki kulvarda da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Adebayor’un kalitesiyle ilgili bir sorun yok”
Yeni transfer Adebayor’un kaliteli ve tüm dünyanın tanıdığı bir oyuncu olduğunu belirten Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen sene de gündemimize gelmişti. Ama bu sene son günlerde gerçekleşen bir transfer oldu. Onun heyecanını görebiliyoruz. Afrika Kupası’nda son üç maçta 90 dakika oynadı. Son iki ayı da milli takımında özel antrenmanla geçti. Fizik olarak iyi duruyor. Ama son verileri de kendi içimizdeki departmanlardan alacağız. Maçla ilgili kararımızı da ona göre vereceğiz. Enerjisi yüksek ve takıma uyum durumu iyi duruyor şu anda. Umarım sene sonuna kadar böyle devam eder. Başakşehir ailesinin içine giren her birey çok önemli katkılar sağladı. Son üç senedir takımın kalitesinin yükselmesi oyun kalitesiyle birlikte oyuncu kalitesini de arttırmayı gerektiriyor. Bundan sonraki maçların çoğu rakip sahada set oyunları oynayarak geçecek. Dar alanda problem çözme becerisine sahip oyuncuya ihtiyaç duymamız da Adebayor transferine itti bizi. Onun da bu ailenin parçası olmasını sağlayacağız.”

“Galatasaray her zaman oyuncu kalitesi yüksek bir takım”
Galatasaray’ın oyuncu kalitesi yüksek ve her zaman yarışın içinde olan bir takı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Şu anda üst sıralarla aralarında büyük bir puan farkı yok. Coşkuyu yakaladıkları zaman bireysel oyuncu performanslarını da ortaya koyuyorlar. Takımların performanslarında inişler çıkışlar olacaktır. Onlarda da yukarıya doğru bir ivme var. Onlarla oynadığımız maçlar sürekli zevkli ve bol gollü geçiyor. Güzel bir maç seyrettirmeyi umuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. 

Uygar Aydın


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