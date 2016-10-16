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Abdullah Avcı: 'İlk yarıda penaltımız var, Mete hoca atladı bunu'

M. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “İlk yarıda penaltımız var, Mete hoca atladı bunu” dedi.

Abdullah Avcı: İlk yarıda penaltımız var, Mete hoca atladı bunu

16 Ekim 2016 16:15

Ligin 7. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede M. Başakşehir, A. Konyaspor ile 1-1’lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı maçı değerlendirdi.

Genç çalıştırıcı, “Ligin iki iyi takımı ve sahada planı olan hem oyun anlamında hem de oyunun iki yönü anlamında iki ekibin müsabakasıydı. Bizim bugün maçla ilgili planlarımızda; rakip şu an ligin en kompakt ve sırtı kendi kalesine yakın oynayan bir takım. Direkt oynayan takım. Bekleri hücuma ve skora en etki eden bekler. Oyunun ilk yarısı tamamen iki takımın dengeli oynadığı bölümdü. Oyunun her geçen dakikası rakibi biraz daha kalesine iten özellikle rakibin kompakt durduğunda oyunun yönünü değiştirmekti amacımız. Topa fazla rakipten daha sahip olduk ve topun yönünü değiştirdik. Bundan ötürü rakibin beklerini etkisiz hale getirdik. Golden sonra yediğimiz gol, başta rakibin eline çarpıyor ve geçişte yediğimiz gol oldu. Konya güçlü bir takım. İlk yarıda penaltımız var, Mete hoca atladı bunu. Rakibin santrforları top almak için değil stoperleri bozmak için oynuyor. Oyun dengesi anlamında ikinci yarıda oyunumuzun karşılığını alamadık. Aslında ‘kazanamadık’ diye üzülüyoruz bu bizim için önemli bir gelişim. Biz sahada 9 yerliyle, rakip 8 yerli ile oynadı ve 14 yabancının serbest olduğu yerde Türk oyuncusuna yatırım yapmak bizim için ve milli takım içinde doğru olduğunu düşünüyorum. Bizim için yarış devam ediyor. Konyaspor’a Avrupa’da başarılar dilerim” açıklamalarında bulundu.

Konyaspor’un golü
Yedikleri golde hakem hatasının olduğunu vurgulayan Avcı, “Ancak savunmanın da hatası var. Tek bir kişi üzerinden değil, parçaların sahanın içerisinde nasıl yerleşmiş olacağına bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

Set oyunu
Rakibin set oyunu oynadığını dile getiren Abdullah Avcı, “Toplam 41 orta yapmışız. Kenar oyuncuları da ortaya koyduk ancak burada orta kalitesi ve ardından vuruş kalitesi. İkinci santrfora döndük. Rakip takım toplam maç boyunca 15 kere, biz 51 kere girdik ceza sahasına” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort

Etiketler: abdullah avcı


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