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Abdullah Avcı: "İyi bir sonuçla buradan dönmek istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Club Brugge maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıp, iyi bir sonuçla buradan dönmek istiyoruz" dedi.

Abdullah Avcı: &quot;İyi bir sonuçla buradan dönmek istiyoruz&quot;

25 Temmuz 2017 21:57

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, iyi bir sonuçla dönmek istediklerini ifade ederek, "Son 3 senesinde sürekli gelişen, sistemi olan, günün futbolunun gereklerini uygulamaya çalışan bir takımız. İdari ve teknik açıdan iyi yönetilen bir kulübüz. Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Bunun için yarın sahaya çıkacağız. Üçüncü senesinde iki Avrupa Ligi, bu sene Şampiyonlar Ligi elemesi oynayan bir takımız. Geçen senenin emeğini alacağımız, aynı zamanda bunun keyfini çıkartacağımız bir maça çıkacağız. Oyuncu kalitemiz her sene artıyor, sistemi ve planı olan bir takımız ve bu arenada önemli tecrübelere sahip oyuncu grubuna sahibiz. Kaptanımız, Türk futbolunun uluslararası arenada en fazla maça çıkan oyuncusu. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtıp, iyi bir sonuçla buradan dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Belözoğlu: "Örnek kulüp olma yolunda ilerliyoruz"

Takım kaptanı Emre Belözoğlu ise, "Kolay bir maç olmayacak. İyi bir takım olma adına önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'de örnek kulüp olma yolunda ilerliyoruz. İyi konsantre olduk, rakibimize iyi çalıştık. Yarın sahaya çıkıp ülke futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. 

Etiketler: abdullah avcı, Medipol Başakşehir


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