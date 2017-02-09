Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Abdullah Avcı: 'Kadro oluştururken zorlanıyorum'

Abdullah Avcı: 'Kadro oluştururken zorlanıyorum'

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, forma rekabetinin takımın kalitesini arttığını belirterek, “22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz” dedi.

Abdullah Avcı: Kadro oluştururken zorlanıyorum

09 Şubat 2017 12:24

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü saat 13.30’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Artık lige döndük. Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. İyi oyuncuları var. Kemal hoca ile oyun anlamında da gelişen bir takım. Fizik kalitesi yüksek bir takım. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kolay maç değil. Özellikle yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayıp uygulamayacağız göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Forma rekabeti takımın kalitesini arttırır”
Forma rekabetinin takımın kalitesinin arttırdığını söyleyen Avcı, “Mehmet Batdal çok önemli katkılar sağladı. Mustafa Pektemek sonradan girdi, önemli katkılar yaptı. Adebayor da bu sistemin içinde katkı sağlamak için olacak. 22 eşdeğer oyuncum var, tercih yaparken zorlanıyorum. Oyuncuların durumu ve rakibin durumuna göre oyuncu tercihimizi yapıyoruz. Geçen hafta kimsenin beklemediği şekilde Mustafa oynayıp, oyuna çok önemli katkı sağladı. Çünkü hazırdı. Bazen 11'e koyacağım oyuncuyu, 18'e alamıyorum. Onun için buralardayız” ifadelerini kullandı.

“Adebayor, bu hafta oynamayacak gibi duruyor”
Takımdaki oyuncuların son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, “Adebayor'un bir sakatlığı var, onunla ilgili sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor” diye konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Medipol Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!