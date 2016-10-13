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Abdullah Avcı: Konyaspor saygı duyulacak bir takım

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu hafta oynayacakları Atiker Konyaspor için, "Saygı duyulacak bir ekip. Geçen sene önemli başarı elde ettiler. Sahada planı ve düzeni olan bir takım. Sahada doğru duran iki takım karşılaşacak. Umarım bunun karşılığını alırız" dedi.

Abdullah Avcı: Konyaspor saygı duyulacak bir takım

13 Ekim 2016 12:57

Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mücadele öncesinde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takım arasında 6 futbolcusunun milli takımlarda olduğunu hatırlatan Avcı, "1-2 sakat futbolcumuz vardı. Beşiktaş ile bir hazırlık maçı yaptık, oynamayan oyuncularımız oynadı. Hem bireysel hem de takım içindeki performansları sağlıklıydı. Bu da bizi mutlu etti. 3 milli takım arası vardı, 3'üne de lider girdik. Umarım bir ay sonraki milli takım arasına da lider gireriz" şeklinde konuştu.

"Bizim amacımız bu yarışın içinde olabilmek"

Bu hafta oynayacakları Atiker Konyaspor karşılaşması hakkında da açıklamalarda bulunan başarılı çalıştırıcı, "Konyaspor saygı duyulacak bir ekip. Önemli başarı elde ettiler geçen sene. Sahada planı ve düzeni olan bir takım. Sahada doğru duran iki takım karşılaşacak. Umarım bunun karşılığını alırız. Herkesin ilgi odağı olan bir maç. Taktik, strateji çok ön plana çıkacak bir maç. Kazanma alışkanlığına devam etmek istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız. 2 senedir 4. olan ve özellikle aynı sıralamayı yakalayan, oyun kalitesini artıran, tamamen sahanın içeriğiyle ilgilenen bir kulübüz. Adım adım büyümekten hep bahsediyorum. Bugün lider olabilir, yarın olmayabilirsin. Bizim amacımız bu yarışın içinde olabilmek. 6 haftada en çok gol atan, en az gol yiyen, en fazla yerli oyuncu oynatan takımız. Biz bunu geliştirmek,yarış içinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolundaki sorunlar magazin olarak konuşuluyor"

Çok önemli bir akademi projesine adım atıklarını belirten Abdullah Avcı, "Benim antrenörlüğe başladığımdaki hayallerimden bir tanesi. Bugün Türk futbolundaki sorunları herkes magazin olarak konuşuyor. Biz bu taraftan değil, sahanın içinden bakıyoruz. Türk insanına yatırım yapıyoruz. Bu akademi projesi beni en çok heyecanlandıran şey. Türk futbolunun altyapısını sağlıklı dizayn etmek adına örnek olabilir. Şu anda sağlıklı gitmiyor. Alt liglerin organizasyonu çok kötü. Antrenör eğitimlerinin güncellenmesi lazım. Bunu yapması gereken yer Türkiye Futbol Federasyon" diye konuştu. 

Kaan Ülker

Etiketler: Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı


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