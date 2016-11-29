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Abdullah Avcı: 'Oyuncular bir antrenman yaptı'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'ndaki 1-0’lık Yeni Amasyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Oyun olarak kötü, mücadele olarak kötü ama oyuncular bir antrenman yaptı diye düşünüyoruz” dedi.

Abdullah Avcı: Oyuncular bir antrenman yaptı

29 Kasım 2016 16:32

Sürekli sahaya sürdüğü kadrosundaki birçok oyuncuyu Amasya’ya getirmeyen Abdullah Avcı, “Kupada kısa bir tarihimiz olmasına rağmen final, yarı final, çeyrek finalleri olan bir kulübüz. Turnuvaya bardağın dolu tarafından baktığında bu şekilde başlamak sevindirici” diye konuştu.

Avcı, misafirperverliklerinden dolayı Amasyalılara teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeni Amasyaspor’un Teknik Direktörü Ergün Ortakçı da Türkiye liglerinde en formda takım olan Medipol Başakşehir’e karşı iyi mücadele ortaya koyan oyuncularına teşekkür etti.  

Murat Çelik A.

Etiketler: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı


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