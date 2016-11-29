Sürekli sahaya sürdüğü kadrosundaki birçok oyuncuyu Amasya’ya getirmeyen Abdullah Avcı, “Kupada kısa bir tarihimiz olmasına rağmen final, yarı final, çeyrek finalleri olan bir kulübüz. Turnuvaya bardağın dolu tarafından baktığında bu şekilde başlamak sevindirici” diye konuştu.

Avcı, misafirperverliklerinden dolayı Amasyalılara teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeni Amasyaspor’un Teknik Direktörü Ergün Ortakçı da Türkiye liglerinde en formda takım olan Medipol Başakşehir’e karşı iyi mücadele ortaya koyan oyuncularına teşekkür etti.

Murat Çelik A.