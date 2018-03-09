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Abdullah Avcı: 'Uzun zamandır böyle bir skor almamıştık'

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1’lik skorla mağlup olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, ”Uzun zamandır ne böyle bir oyun, ne de böyle bir skor almamıştık” dedi.

Abdullah Avcı: Uzun zamandır böyle bir skor almamıştık

09 Mart 2018 23:48

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maça iyi hazırlandıklarını ancak sahaya yansıtmakta güçlükler yaşadıklarını söyledi. Teknik Direktör Avcı, ”Maçtan evvel rakibiz ile ilgili özellikle ikinci bölgede savunma yapacak, topa sahip olacaktık ve bunda sabırlı olmamız gerekiyordu. Eğer o boşlukları bulamıyorsak pas iadeyle topa sahip olmazı gerekiyordu. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var. Özellikle topa sahip olma yolunda da doğru pozisyon almamız gerekiyordu. İlk yarıda top bizdeyken bu sabırlı oyunu oynayamadık. Organizasyonları doğru kullanmadık. Top rakibe geçince de uzak kaldık. Geçişler yemeye başladık, rakibin ceza sahası içinde döndüğü, tamamladığı goller oldu. İkinci yarı hamle yaptık. İkinci yarının başında biraz daha hareketli zorlayan ve çaba gösterirken ikinci golü yedik. Oyunun bütününe baktığınızda ne top bizdeyken ne de rakipteyken doğru oyunu oynayamadık. Rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz. Uzun zamandır ne böyle bir oyun, ne de böyle bir skor almamıştık. Onun için bize yakışmadı şık olmadı ama bununla yaşayamayız yarından itibaren antrenmanlara başlayıp, önümüzdeki haftaya, kalan 9 haftalık süreçte ligin zirvesinde bulunmak ve bunu sonuna kadar zorlamak istiyoruz” dedi.  

Erdal Anak
 

 

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