Abdullah Avcı: 'VAR'ın arızalanması bize denk geldi'

Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, “Fenerbahçe takımı özellikle son 1,5 maçında, Rizespor maçının ikinci yarısı ve Avrupa maçında sistem değişikliğine gitti. Oynarken 3'lü karşılarken 5'li oynadılar. Biz de buna göre organizasyonlarımızı belirledik. Çalışmaları her iki sisteme göre yaptık. 4'lü oyunda temel felsefemiz baskı yapmaktı ve ikinci topları almaktı. Rakibe 2 tane pozisyon verdik. Mossoro nasıl şiddetli baskı yapıyorsa, diğer oyuncular da yapmalıydı. Burada yüzde 60-65 topa sahip oluruz diyorduk. İlk yarıda yüzde 61'le oynadık. İkinci yarıda biraz düştü. 3. bölgede top kayıplarının olmasıyla rakibe geçişler verdik. Oyunun bütününde şuna bakabiliriz; Fenerbahçe deplasmanında kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Oyun içindeki olumluları cebimize koyup, olumsuzlar üzerinden çalışacağız. 6-7 oyuncunun performansı bizi ayakta tutup, 3-4 oyuncu takıma dahil olmazsa, bu durum geneli etkiler. Zor bir rakiple oynadık. 60 dakika top oyunda kaldı. Oyunun yüzde 57'sinde top bizde oldu. Kazanamadık, kaybetmedik. İki takımı da tebrik etmek gerekir” açıklamasını yaptı.

“VAR'ın bozulması bize denk geldi”

82. dakikada Elia'nın attığı gol sırasında VAR sisteminin bozulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Abdullah Avcı, “Kulübeden görmem mümkün değil. VAR sistemi de bozulmuş galibe, bu durum ilk kez yaşandı bu da bize denk geldi. Yapacak bir şey yok. Bunun değerlendirmesini yaparlar. Bize denk gelmesi şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Oyun içinde olur böyle şeyler” dedi.

Kadronun şu ana kadar iyi işler yaptığını da söyleyen Avcı, “Bizim kadro zenginliğimiz son derece sağlıklı şekilde var. 8 haftada Emre'den 1,5 maç faydalandık, Clichy 4 maç cezalıydı, Adebayor sakatlıktan yeni çıktı, Costa 2 maç oynamadı, Arda 8 maç cezalıydı. Bunlara rağmen ligin üst taraflarında duruyoruz. Onların da gelmesiyle beraber hızımızı daha da artıracağız” diye konuştu. Son olarak bazı futbolcuların oyuna daha çok dahil olması gerektiğini yineleyen Avcı, “Çabuk top kayıpları ve ağır ilerlemeler oluyor ileride. Savunmamız bugün iyiydi. Mossoro 35 yaşına rağmen en çok mesafe kaydeden oyuncu. Arkadaşlarımızın bu tip oyunculara yardımcı olması gerekiyor” diye konuştu.

“100 yıllık kulüplerle yarışıyoruz”

Son 2 senede son haftalara kadar şampiyonluk yarışı içinde olduklarını söyleyen Abdullah Avcı, “2 sene önce 33 hafta, geçen sene 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olduk. 8 haftalık süreci bireysel performanslar, sakatlar ve cezalıları düşündüğümüzde, bizim için iyi bir periyot geçirdik. Oyuncusuyla, kulübüyle bu yarışın içinde olmayı hak ediyoruz. Bizim bu sene 3 tane rakibimiz var. Buna Fenerbahçe de dahil. Geçmişiyle, aksiyonlarıyla yarışın içinde olacaklardır. 100 senelik kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol