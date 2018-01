Abdullah Avcı’dan 'Arda Turan' açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya kampının ilk gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2018 yılının iyi geçmesi dileğinde bulunarak sözlerine başlayan Avcı, “Umarım güzellikleri hep beraber yaşarız. 2 gün içinde bütün takım burada olacak. Mossoro bu akşam dönüyor. Afrika tarafına gidenlere 2 gün fazla izin verdik. Çok şükür şu an için sakat oyuncumuz yok. Enerjimiz yüksek, moralimiz iyi. 2 hazırlık maçı oynadıktan sonra önce kupa ardından lig maçları başlayacak. Umarım bıraktığımız yerden devam ederiz” dedi.

Son 1 haftadır Arda Turan’ın Başakşehir’e transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak soruları yanıtlayan Avcı, “Takım oyun gücünü ve kalitesini geliştirerek devam ediyor. Hocalarla yaptığımız toplantıda bunları daha iyi hale nasıl getireceğimizi konuştuk. Kadromuzda her mevki için 2 tane kaliteli oyuncu var. Arda Turan 1 haftadır her gün transferiyle ilgili konuşulan bir isim. 2003 yılından bu yana, futbol içinde adeta beraber büyüdüğümüz, ailemizin bir ismi. Türkiye’de başlayıp Atletico’da zirve yapıp Barcelona gibi dünyanın en önemli kulübüne giden bir isim. Yılbaşından önce kendisiyle konuştuk ve yeni yılımı kutladı. Başakşehir ve Arda Turan için ortak menfaat neyse bunlar konuşulur ancak şu anda böyle bir şey yok. Arda, Atletico’ya giderken de, Barcelona’ya giderken de fikir alışverişi yapmıştır. Böyle bir durum olursa oturur konuşuruz. Arda Turan büyük oyuncu. Arda konsantre olduğu zaman çok önemli senaryolar ve oyunlar ortaya çıkartabilir. Bunu her yerde kanıtladı. Barcelona’da da kanıtladı. Onun için hayırlısı neyse o olsun” açıklamasında bulundu.

“SEZON SONU İÇİN BÜYÜK HEDEFLER KOYDUK”

Sezonun ikinci yarısında takım olarak önemli hedeflerinin olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, “Arda liderliğin önüne geçti galiba gündemde olduğu için. Geçen yıl da lider kapattık, bu sene de lider kapattık. 1,5 senede oynanan bütün maçlarda en fazla puan alan takımız. Oyun kalitesi de gelişerek devam ediyor. Bunun zorlukları da var. İlk yarıya oranla daha az maç oynayacağız ancak futbolculardan daha fazla fedakarlık isteyeceğim. Her maça kazanma konsantrasyonuyla çıkmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını sene sonunda alırız. Böyle bir hedef koyduk. Geçen sene bizim için tecrübe oldu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADRO DAĞILIMIMIZ ÇOK İYİ”

Takımın şu anda çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Kadro dağılımımız çok iyi. Daha kaliteli bir isim olursa, kadrodan ayrılmak isteyen bir isim olursa, o zaman transferi değerlendiririz. Ama şu an için böyle bir şey yok. Ekip halinde çalışıyoruz. Bu sene itibariyle göreve başlayan scout ekibimiz var. Oyuncu havuzumuz geniş. İşleyen bir makine var ve bu makine içindeki taşları doğru yerleştirmek gerekiyor” dedi.

Son olarak sakatlıkları geçen Egemen ve Chedjou ile ilgili de konuşan Avcı, “Geçen devre Egemen ve Chedjou bizimle birlikte yer alamadı. Son 1 ayda takımla birlikte çalışmaya başladılar. Şu anda çalışıyorlar. Chedjou çok önemli bir oyuncu. Bu oyuncunun olmadığı zamanda Attamah olsun, Epureanu olsun zaman zaman da Mahmut olsun, bu bölgede forma giyebilen isimler. Hazırlık maçlarında bakacağız ve sağlık ekibinin kontrolünde hazırlıklarını gözlemleyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.