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Abdullah Avcı'dan lösemili çocuklara ziyaret

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve turuncu-lacivertli futbolculardan Mert Günok ile Mevlüt Erdinç, lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.

Abdullah Avcıdan lösemili çocuklara ziyaret

10 Kasım 2017 15:41
Abdullah Avcı'dan lösemili çocuklara ziyaret - Tıkla İzle

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde lösemi, karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi gören çocukları, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyunculardan Mert Günok ile Mevlüt Erdinç ziyaret etti. Yıldız futbolcularla sohbet eden ve fotoğraf çektiren çocuklar, ilüzyon gösterisiyle de keyifli vakit geçirdi.

Avcı ve ziyarette hazır bulunan oyuncular, serviste görevli doktorlardan tedavi sürecindeki çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray karşılaşması öncesinde böyle bir etkinliğin parçası olmanın kendilerine de motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, çocukların yaşadıkları bu zor süreçten bir an önce kurtulup sağlıklarına kavuşmaları için iyi dileklerde bulundu. 

Uygar Aydın
 

Etiketler: abdullah avcı, lösemi

 

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