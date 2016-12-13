Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 2. hafta maçında evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Grubumuzun ilk haftasında Yeni Amasyaspor ile oyun kalitesi düşük ama sonuç aldığımız bir maç yapmıştık. Bugün özellikle ligde az süre alan futbolcuların performansları önemliydi. Geçen maça göre daha iyi oyun vardı. Rakip de zaman zaman pozisyonlara girdi ama bugün daha derli topluyduk. İki maçta 6 puan yaptık bunun için mutluyuz" dedi.

“SİVASSPOR’A ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Deneyimli teknik direktör, Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal’ın kendisi için, “İnşallah şampiyon olur” açıklamasına ise, “Mesut Bakkal benim iyi ve samimi bir arkadaşım. Ne zaman Sivas’a gitsek, keyifle karşılandı. Sivasspor bunu hak ediyor. Umarım bu yarışın içinde sonuna kadar devam ederler. Sivasspor senelerdir ligimize renk katan bir dönem de şampiyonluğu kovalayan bir takım. Çıktıkları bu şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diliyorum” diyerek yanıtladı.

“TRANSFER PLANIMIZ GÖZÜKMÜYOR"

Avcı, devre arası transfer politikaları hakkında gelen soruya ise, “Devre arası ile ilgili şu an bir transfer planımız gözükmüyor. Mevcuttan gitmek isteyen olabilir. Biz farklı bir oyuncu yakalayabiliriz. Transfere açığız. Hem bir kapalılık hem de bir açıklık var. Kulübün durumuna göre değerlendirme yapacağız” cevabını verdi.