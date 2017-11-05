Abdullah Çatlı mezarı başında anıldı

Susurluk'ta 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ölüm yıl dönümünde memleketi Nevşehir'de bir anma programı düzenlendi. Anma programı kapsamında Abdullah Çatlı, Kaldırım Mezarlığında bulunan kabri başında dualarla anıldı. Programa, annesi Remziye Çatlı, kardeşi Zeki Çatlı, eşi Meral Çatlı ve kızları, Haluk Kırcı, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı, “Babamı yitirdiğimiz o ilk günlerde yine burada toplandığımızda biri yanıma gelip demişti ki, kızım suikast ise diyeceğini söyle bir daha bu kalabalığı göremeyebiliriz. Ertesi yıl yine aynı kişi aynı şeyi söylediğinde ben hep aynı hissiyattaydım. Biz çığ gibi büyüyeceğiz. Bugün aradan 21 yıl geçti. Burada bulunan sizler Abdullah Çatlı gibi şehitlerimizin unutulmaması için yüreklerini ortaya koyup gelen, ailelerini koyup gelen insanlarsınız. Ve çelik kadroyu oluşturuyorsunuz. Abdullah Çatlı bu ülke için ne yaptı, Abdullah Çatlı’nın önemli sıfatları nedir diye 20 yaşında olan gençlerimiz sorduklarında söylediğim şey şu. Abdullah Çatlı liderdi. Lider çevresine zarar vermeyen tüm zararları kendisi yüklenen yiğit demektir. Abdullah Çatlı kahramandı. Kahraman ne demektir. Karşılıksız önce Allah için mücadele eden, vatanı, bayrağı, devleti, milleti için hiç kimsenin haberi yokken mücadele eden bu ülkeyi karşılıksız seven kişidir. Abdullah Çatlı ASALA'nın kökünü kazıdı, doğrudur. Abdullah Çatlı PKK ile mücadele etti, doğrudur. Bütün bu sıfatlar ve daha birçok sıfatı var. Burada 21 yıl sonra bizleri toparlayan bir ruhtur” dedi.

Gökçen Çatlı’nın konuşmasının ardından ise Abdullah Çatlı için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Çatlı için duayı Haluk Kırcı yaptırdı.

Coşkun Sağlamdin