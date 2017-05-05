Abdullah Gül, Baykal’ın açıklamalarına yanıt verdi: Ciddiye almadım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını kılmak için Esenyurt’taki Serhat Tirin Camii’ne geldi. Vatandaşlar Gül’e sevgi gösterisinde bulundu. Cami çıkışında bazı vatandaşlar 11. Cumhurbaşkanı Gül ile özçekim yaptı. Bir vatandaş ise "Seni Seviyorum" yazılı döviz açtı.

Cuma namazı sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Milletvekili Baykal’ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, "Geçen günlerde bir siyasetçi kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı konuşmada beni de söz konusu etti. Ben ciddiye almadım. Çünkü 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını çok iyi biliyorum. Üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar. Hatta saygı seviyesini aşarak benim ne yapmam gerektiğini, neler söylemem gerektiğini söyleyecek kadar ileriye gittiler. Buna çok üzüldüm. Uzun bir süredir bazı çevreler, bazı siteler, sosyal medyada başta ben olmak üzere AK Parti’nin gerçek kurucuları, öncüleri, içeride dışarıda, başarısında çok büyük emeği geçmiş arkadaşlar hakkında ağza alınmayacak laflar ,küfürlere varan söylemler, her türlü ahlak dışı davranışlar.

Bunların da nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor artık. Bunu çok üzüntüyle karşılıyorum. Ben yedi sene tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca günlük siyasete girmeyeceğimi defalarca söyledim. Ama tabiİ ki bütün birikimimi tecrübemi yeri geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Bunları yeri geldiğinde paylaştım. Ülke zaten yeteri kadar kutuplaşmanın ve seçimleri yorgunluğu içerisinde.Onun için Türkiye’nin önüne bakması lazım. Çok önemli meseleler var. Ulusal çıkarlarını tehlikeye sokan sorunlar var. İçeride bir sürü ekonomik beklentiler, sorunlar var. Herkesin buna yönelmesi ve bu uğurda elinden gelen her şeyi yapmak gerekir. Bu çerçevede hükümete yardımcı olmak gerekir. Tüm bunları aşmak için büyük bir beraberlikle soğukkanlı şekilde hareket edilmesi lazım. Birçok polemiklere sokmak için uğraşanları da hiç ciddiye almam, dikkate almam " dedi.