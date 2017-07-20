Diğer
Kategoriler

Abdullah Gül İsrail'in tavrını kınadı

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösteren Gül, "Bu davranış bölge ve dünya barışı için de tehdittir." dedi.

Abdullah Gül İsrailin tavrını kınadı

20 Temmuz 2017 17:33

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'e tepki gösteren Gül, "İsrail’in son günlerde Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırgan ve kışkırtıcı politikalarını çok tehlikeli buluyor ve şiddetle kınıyorum. Filistin sorununun çözümünü daha da zorlaştıran bu davranış bölge ve dünya barışı için de tehdittir. Unutulmasın ki Kudüs ve Mescid-i Aksa her Müslümanın kalbinde özel yerini koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler: abdullah gül, israil, Mescid-i Aksa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!