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Abdullah Gül: Türkiye'yi 15 Temmuz zemininden çıkartmak gerekir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25'inci Kalite Kongresi’nde yaptığı konuşmada 15 Temmuz sonrasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül: Türkiyeyi 15 Temmuz zemininden çıkartmak gerekir

15 Kasım 2016 12:55

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 25'inci Kalite Kongresi’nde yaptığı konuşmada 15 Temmuz sonrasını değerlendirerek, “Türkiye’yi bu zeminden çıkartmak gerekir. Bunu ‘kötü bir rüya gördük’ haline getirmemiz lazım. Onun için süratli bir şekilde tekrar pozitif gündeme geçmemiz lazım, büyük umutlar vermemiz lazım ve Türkiye’nin önünü öngörülebilir yapmamız lazım” dedi. 

25'inci Kalite Kongresi, Kalite Derneği’nin (KALDER) ev sahipliği ile başladı. Kongreye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Gül, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin esas niteliklerinden bahsederek, “Gelişmekte olan ve gelişmiş ülke tarifleri çok tartışılıyor, biliyorsunuz. Bunları sadece ekonomik kıstaslarla açıklamak da mümkün değil. Eğer sadece ekonomik kıstaslarla açıklayacak olup da, kişi başına milli gelirin 25 bin doların üstünde olan ülkeler diye tarif edecek olursak, o zaman birçok Körfez ülkesi de gelişmiş ülkeler sınıfına girer. Veyahut da sadece sanayileşmiş ülkeler dersek, o zaman Çin de çok gelişmiş ülkeler sınıfına girer. Halbuki gelişmiş ve gelişmekte olan ülke sınıfına girmek, yani orta gelirliden yüksek gelirli bir ülke haline gelebilmenin yolu ekonomik göstergelerin çok ötesindedir. Dolayısıyla artık gelişmişliği ekonomik göstergelerle tarif edemeyiz. Ve bunun için de, demin söylediğim gibi, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınmasını, demokrasinin tam kuralları ve kurumları ile işler hale gelmesini, kuvvetler ayrılığını ve denge sistemlerini içinde barındıran yönetim sistemini gerçekleştirmek, kamu yönetimlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini ortaya koymak, güvenli bir ortam yaratmak, kurumlaşma, yenilikçilik, bilgi toplumu olmak, bütün bunları gerçekleştirdiğimizde biz ancak orta gelir tuzağından kurtulup bir üst tarafa geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Süratli bir şekilde tekrar pozitif gündeme geçmemiz lazım”
Konuşmasına 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden bahsederek devam eden Gül, 15 Temmuz’un geride bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Şüphesiz ki Temmuz ayında yaşadığımız haince ve gerçekten kelimelerle ifade edemeyeceğim şekilde Türkiye’ye zarar veren, kötülük yapan bu darbe teşebbüsünün ve bu işleri yapanlarla ilgili hukuki süreçlerin çok güçlü bir şekilde takip edilmesi ayrı bir husus. Ama Türkiye’yi bu zeminden de çıkartmak gerekir. Bir zamanlar şuyundan korkulan bir olayın vuku bulduğu bir ülkede nasıl olur da siz üst gelir grubundan, gelişmişlikten bahsedebilirsiniz? Bunun için bunu aslında unutturmamız lazım. Bunu ‘kötü bir rüya gördük’ haline getirmemiz lazım. Onun için süratli bir şekilde tekrar pozitif gündeme geçmemiz lazım, büyük umutlar vermemiz lazım ve Türkiye’nin önünü öngörülebilir yapmamız lazım. Ümit ediyorum ki bunlar kısa süre içerisinde gerçekleştirilir ve yaşadığımız bütün olaylar geçici olarak arkada kalır” diye konuştu.

Abdullah Gül'den 2023 yorumu
Son olarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine de değinen ve hedeflerin sadece ekonomik olmaması gerektiğini vurgulayan Gül, “100'üncü yıla da yaklaşmaktayız. Cumhuriyet’in 100'üncü yılındaki konulan hedefler sadece ekonomik hedefler olamaz. 500 milyar dolar ihracat, 20 milyar dolar fert başına milli gelir; bunlar mutlu etmez. Cumhuriyet’in 100. yılına geldiğinde herkesin güven içerisinde, korkusuz, özgürce yaşadığı bir ülke ve mutluluğu herkese yaydığımız, gelir adaletini, gelir dağılımını adaletli hale getirdiğimiz, herkesin yarınından korkmayacağı bir ülke yaptığımızda o zaman tabii ki gurur duyabiliriz” ifadelerini kullandı.
Hilton İstanbul’da bugün başlayan kongre, yarın ve ertesi gün de devam edecek. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz


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