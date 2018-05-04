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Abdullah Gül'den Akar ve Kalın ziyaretiyle ilgili açıklama

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Org.Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu.

Abdullah Gülden Akar ve Kalın ziyaretiyle ilgili açıklama

04 Mayıs 2018 13:53

Gül, “Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Dolayısıyla gizli kapaklı bir ziyaret söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze herhangi bir saygısızlık kesinlikle söz konusu değil. Ofisimde olan bir ziyaret” dedi.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma Namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü Camii'nde kıldı. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, Genelkurmay Başkanı Org.Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu. 

Gül, “Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Dolayısıyla gizli kapaklı bir ziyaret söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze herhangi bir saygısızlık kesinlikle söz konusu değil. Ofisimde olan bir ziyaret” şeklinde konuştu.  

Murat Horoz
 

 

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