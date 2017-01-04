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Abdullah Gül'den darbe komisyonuna yanıt: Bu yapıyla ilişkim olmadı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ’ye ilişkin, “Gerek siyaset öncesi gerek siyaset-devlet hayatımda bu yapıyla veya lideri olan şahısla bir ilişkim olmadığı cihetle haklarında ne şahsi tecrübeye ne de kayda değer bir bilgiye sahip değilim” dedi.

Abdullah Gülden darbe komisyonuna yanıt: Bu yapıyla ilişkim olmadı

04 Ocak 2017 18:44

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyelerinin sorularına yazılı cevap verdi. Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin itibarına darbe vurduğunu belirterek, darbe girişiminin toplumun her kesimine darbe vurduğunu kaydetti. Gül, Fetullahçı Terör Örgütü’ne ilişkin olarak, “Gerek siyaset öncesi gerek siyaset-devlet hayatımda bu yapıyla veya lideri olan şahısla bir ilişkim olmadığı cihetle haklarında ne şahsi tecrübeye ne de kayda değer bir bilgiye sahip değilim. Yakın siyasi hayatımıza ve demokrasi tarihimize bakıldığında kamu yönetimi bağlamında sivil ve askeri kanat arasında bilhassa bazı konularda yeterince samimi işbirliği imkanlarının değerlendirilemediği bir vakıadır” dedi.

Gül, FETÖ’ye 2004 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dikkat çekildiğini söyleyerek, “Bütün bu süreçlerde Gülen Cemaati olarak adlandırılan yapı ve faaliyetleri, söz konusu suçlamaların ana hedefinde hiçbir zaman bulunmamıştır. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu’nda yapılan genel irtica sunumları içerisinde 10. Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in ve dönemin Genelkurmay Başkanı Sayın Hilmi Özkök’ün bizzat bu yapı üzerine dikkat çektiklerini hatırlıyorum. Öte yandan, devletin sivil-asker güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından “Fetullah Gülen Yapılanması” başlıklı bir rapor şahsıma sunulmadığı gibi o dönem Gülen Cemaati olarak anılan veya bugünkü adıyla FETÖ/PDY hakkında kapsamlı bir rapor iletilmesi veya sunum yapılması talebi de söz konusu olmamıştır. Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerim sırasında veya Cumhurbaşkanı olarak Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığını üstlendiğim dönemde de Komisyonunuzca sorulduğu şekilde “sivil veya asker üyeler tarafından ‘Fethullah’ ön adıyla başlayan illegal bir yapıya dair herhangi bir husus gündeme getirilmemiştir” ifadelerini kullandı.

 Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: abdullah gül


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