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Abdullah Gül'den hastane ziyareti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hastanede yatan babasını ziyaret etmek için Kayseri'ye geldi.

Abdullah Gülden hastane ziyareti

29 Ekim 2016 15:23

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek için Kayseri'ye geldi. Havayolu ile Erkilet Havaalanı'na gelen Gül, daha sonra karayolu ile babası Ahmet Hamdi Gül'ün tedavi gördüğü Özel Kayseri Acıbadem Hastanesi'ne geldi. Gül burada babasının son durumu hakkında bilgi aldı.

Gül'e hastane ziyaretinde Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti. 

Ali Göç - Turan Bulut


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