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Abdullah Gül'den KHK eleştirisi hakkında açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni KHK ile ilgili açıklamalarına yapılan eleştirilere cuma namazı çıkışı cevap vererek, “Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok” dedi.

Abdullah Gülden KHK eleştirisi hakkında açıklama

29 Aralık 2017 14:30

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü Camii'nde kıldı. Gül, cuma namazı çıkışı yeni çıkan KHK ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama sonrası gelen eleştirilere cevap verdi.

Yayınlanan kararnamede bazı boşluklar gördüğünü ifade eden Abdullah Gül, “Gördüğüm kadarıyla çok tartışıldı. Biliyorsunuz bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; İlerde durumdan vazife çıkaracak bazıları hepimizi çok üzecek olaylara vesile olabilir. Onun için ben ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Nitekim bir çok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmakta tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim. Bu vesileyle yeni yılın hem memleketimize hem insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim”dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklamasının ardından sorulan soruları yanıtsız bırakarak camiden ayrıldı. 

Serdal Altıntepe

 

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