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Abdullah Gül'den sürpriz çıkış

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Sarıyer Çamlık Derbent Camii'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, Cumhuriyet gazetesi davasıyla ilgili, “Her zaman gazetecilerin tutuksuz yargılanmalarının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdide de doğrusu gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları” dedi.

Abdullah Gülden sürpriz çıkış

28 Temmuz 2017 14:34
Abdullah Gül'den sürpriz çıkış - Tıkla İzle

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını kılmak için Sarıyer Çamlık Derbent Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Gül, cami çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

11. Cumhurbaşkanı Gül, Mescid-i Aksa'nın işgaline değindiği açıklamasında, “Filistin'de Mescid-i Aksa'da çok büyük zulümler yapılıyor bugünlerde. Filistin işgalinin 50. yıl dönümünde İslam dünyasının bu kadar paramparça olması ve bir İslam ülkesindeki iç savaşlar sanki bir fırsat vermiş gibi öz ellikle son dönemde Mescid-i Aksa'ya karşı uyguladığı politikalar asla kabul edilemez. Bunları bütün İslam dünyası zaten Birleşmiş Milletlerde dahil olmak üzere kınadılar. İsrail'in biraz geri adım atması iyi ama işgalin devam ediyor olması bütün acıları bütün Müslümanların kalbinde hep hissettiriyor. Ümit ederim ki bugün cuma namazında bir olay olmaz, herkes ibadetini huzur içinde yapmış olur her ne kadar işkal devam ediyor olsa da” diye konuştu. 

“Doğrusu gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları” 

11. Cumhurbaşkanı Gül, kendisine Cumhuriyet gazetesi davaları hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, “Her zaman gazetecilerin tutuksuz yargılanmalarının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdide de doğrusu gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları. Şüphesiz mahkeme nihayetinde kendi kararını verecektir ama Türkiye hükümeti de Türkiye'yi de içeride ve dışarıda rahatlatacak bir unsur olur diye düşünüyorum. Önceden cumhurbaşkanıyken de o zamanki durumlarda da hep gazetecilerin tutuksuz yargılanmalarını söylemişimdir. Şimdi de söylüyorum” şeklinde konuştu.  

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