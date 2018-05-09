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Abdullah Gül’e ‘Rabia’lı protesto

Sakarya’da eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın cenaze namazına katılan 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir vatandaşın Rabia işaretli protestosuna maruz kaldı. Şahıs gözaltına alındı.

Abdullah Güle Rabialı protesto

09 Mayıs 2018 14:58

Ankara’da gördüğü tedavi sonucu hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın Orhan Camii’nde düzenlenen cenaze namazına katılan 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şehirden ayrılmak için aracına bindiği esnada, C.T. isimli bir kişi tarafından Rabia işareti yapılarak protesto edildi. Polis ekiplerince fark edilen C.T. geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı. Daha sonrasında polis otosuna bindirildiği esnada gazetecilerin neden protesto ettiniz sorusuna C.T., “Reisime ihanet ettiği için” cevabını verdi.
C.T. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.  

 

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