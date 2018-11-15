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Abdullah Karacan'ın öldürüldüğü olayın kaydı ortaya çıktı

Abdullah Karacan'ın öldürüldüğü olayın kaydı ortaya çıktı
Abdullah Karacan'ın öldürüldüğü olayın kaydı ortaya çıktı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ın öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Abdullah Karacan’ın öldürüldüğü olayın kaydı ortaya çıktı - Tıkla İzle

Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında yer değişikliği sebebiyle S.U., isimli şahıs ile Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan tartışmış, yaşanan tartışma sonucunda Karacan silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı S.U., polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında sanayi içinde gözaltına alınmış, daha sonra hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fabrika içinde bulunan temsilcilik odasında yaşanan olay fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde temsilcilik binasından yaka paça çıkan grup arbede yaşandıktan sonra tekrar temsilciliğe girmesi ve silah patlaması sonrasında orada bulunanların kaçıştığı görülüyor.  

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