Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu. Listede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday oldu, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya'dan, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında da ismi geçen, eski bakan ve AK Parti’nin kurucu isimleri arasında bulunan Abdüllatif Şener de Konya’dan 1. sıradan aday gösterildi. Engin Altay İstanbul 3. bölge 1. sıradan, Akif Hamzaçebi ise İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu.



Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapacak olan CHP, aynı gün milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.