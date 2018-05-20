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Abdüllatif Şener'in hangi ilden aday olduğu belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. Listede tutuklu vekil Enis Berberoğlu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in ise Konya’dan 1. sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.

Abdüllatif Şenerin hangi ilden aday olduğu belli oldu

20 Mayıs 2018 23:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu. Listede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday oldu, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya'dan, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında da ismi geçen, eski bakan ve AK Parti’nin kurucu isimleri arasında bulunan Abdüllatif Şener de Konya’dan 1. sıradan aday gösterildi. Engin Altay İstanbul 3. bölge 1. sıradan, Akif Hamzaçebi ise İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu.


Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapacak olan CHP, aynı gün milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.  

 

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