Abdurrahim Albayrak: 'Aslan kükrerse nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gomis’in bayılması hakkında konuşan Albayrak, “Maçın başında Gomis’in geçirdiği rahatsızlık hepimizi çok üzdü. Israrla oynamak istedi. Biz de oynattık” şeklinde konuştu.

“Herkes bizi üzmeye başladı”

Galatasaray’ın geçmiş maçlarda verilmeyen yüzlerce penaltısı olduğunu vurgulayan Abdurrahim Albayrak, “Bir verilen penaltılar var, bir de verilmeyen penaltılar var. Hep susuyoruz. Galatasaray’a yakışır hareket etmek istiyoruz. Herkes bizi üzmeye başladı. Aslan kükrerse nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. Sivas’ta verilen bir penaltı, oyundaki gardımızı düşürdü. Buradaki penaltı, penaltı ile alakası olmayan bir penaltı. Hiçbir zaman hakemleri üzmek istemedim. Ama maalesef Konya’daki kupa maçında 2 tane, İstanbul’daki maçta 2 tane penaltı verilmedi. Antalya maçında 3 tane penaltımız verilmedi. Bunları izlerken, biz büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Burada 1-0’ız. Devre kapanıyor. Serdar Aziz tamamen topa giriyor. Penaltı ile cezalandırılıyor. Devreye 1-1 giriyoruz. Futbolcumuz sakatlandı, ikinci devreye girmedi” diye konuştu.

“Tüm camiamız ayağa kalktı”

Kendilerinin kimsenin hakkını yemek istemediklerini söyleyen Albayrak, “İnsanlar kükrüyor, bir şeyler değişiyor. İnsanlar ofsayttan gol atıyor. Biz kimsenin hakkı yemek istemiyoruz. Bu insanların emeği vardır. Dün akşam o soğukta 1.5 saat antrenman yaptık. Gecemizi gündüzümüze katıyor, geliyorsunuz, kasti midir değil midir, ben inanmıyorum. Hakemlere karşı hep saygılıydım. Tüm camiamız ayağa kalktı. Telefonlarımız susmak bilmiyor. Her gün böyle haksız bir penaltı. Mağlup olduk. Önümüzde çok maç var. Kaybetmeyeceğimiz bir maçı kaybettik” diyerek sözlerini noktaladı.

Oğuzhan Ort