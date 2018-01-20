Abdurrahim Albayrak: 'Başkanımız ani bir karar ile baskın bir seçim yaptı'

Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda oy verme işleme devam ederken, sarı-kırmızılı eski yönetici Abdurrahim Albayrak da oyunu kullandı. 6 numaralı sandıkta oy kullanan Albayrak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Centilmen bir seçimin olduğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray yakışan konuşmalar oldu. Gönül isterdi ki oy kullanma mayıs ayında olsun. Bütün Galatasaray gibi ben de mutlu olurdum. Maalesef başkanımız ani bir karar ile beraber baskın bir seçim yaptı. Hazırlanma şansı olmadan. Ben tüymedim, biz tüymedik. Biz Galatasaray için her zaman varız. Hastaneden maça kaçan adam hiçbir zaman tüymez. Onun için bu cesareti gösteren Mustafa Cengiz’e teşekkür ederim. Bu seçimin mayıs ayında tekrar yapılmasını diliyorum” diye konuştu.

“Başarı için kıskançlıkların ortadan kalkması lazım”

Mayıs ayında seçim olması durumunda başkan adayı olacak mısınız sorusuna Abdurrahim Albayrak, “Benim önceden açıklamam vardı. Beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. Beraber oturup, onun kararını vereceğiz. Şunu bütün Galatasaray camiası bilsin, ben Galatasaray’dan kaçmam. 13 sene Galatasaray alt yapısına başkanlık yaptım. 4 dönemde yönetimde görev yaptık. Galatasaray’ın başarıyı yakalaması için kıskançlıkların ortadan kalkması lazım” diye cevap verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu