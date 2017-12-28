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Abdürrahim Albayrak: 'Bu dönem yönetimde görev almayacağım'

Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, ocak ayında yapılacak seçimde tüm baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldı.

Abdürrahim Albayrak: Bu dönem yönetimde görev almayacağım

28 Aralık 2017 17:22

Galatasaray camiasında en çok merak edilen konu Abdürrahim Albayrak'ın yönetime girip girmeyeceğiydi. Sarı-kırmızılılarda geçmiş dönemlerde aktif rol alan Albayrak, tüm baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldı.

BU DÖNEM YOKUM

Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi. Albayrak, yaptığı açıklamada, "Bu dönem yönetimde görev almayacağım." dedi.

Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.

Nevzat Dindar - Skorer

Etiketler: abdurrahim albayrak, galatasaray

 

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