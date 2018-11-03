Abdurrahim Albayrak: 'Bütün olayların sebebi saha yönetimi'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına vefat eden Fenerbahçeli taraftar için başsağlığı dileyerek başlayan Albayrak, “Çok iyi, güzel, dostça giden maç. Maalesef ama maalesef geçen hafta da söyledim; saha yönetimiyle, yan hakemin gözünün önünde göz göre göre rakip takımın ayağından taca çıkan topu maalesef hakem rakibimize vermiştir. Neticesinde de gol olmuştur. Ama yeter diyorum. Allah'ın adaleti vardır. Biz yolumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz Allah'ın izni ile şampiyon olacağız ama yeter diyoruz. İnsanlara da yazık, maçı bu hale getirenlere de yazık. Nedir bu? Ne alıp, veremeyecekleri var. Başka başkanlar gibi biz de çıkıp bağırıp, VAR var diyelim. Böyle mi yapalım, bunu mu istiyorlar? İnsan gibi gelip konuşuyoruz, bu nasıl bir şeydir” şeklinde konuştu.

“Bu olayların bütün sebebinin saha yönetimi”

Bu olayların bütün sebebinin saha yönetimi olduğunu belirten Albayrak, “Yazık günah değil mi? Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Galatasaray hakkını istiyor. Bütün takımlara eşit davransınlar. Bizim kimseden bir şey istediğimiz yok. Yeniliyoruz, yenildik, iyi oynamadık diyoruz. Yan hakemin gözünün önünde top taca çıkıyor. Maalesef tacı rakibe veriyorlar ve dönüyor gol oluyor” diye konuştu.

“Yakında TFF'de seçim olacak. O zaman bakacağız”

Yeni Malatyaspor maçından sonra TFF yetkilileri ile konuşup konuşmadığının sorulması üzerine Abdurrahim Albayrak, “Yakında TFF'de seçim olacak. O zaman bakacağız. Kimse söyleyeceksin ki. Geçen hafta rica ettim Allah aşkına gidin seyredin dedim. Olayları görüyorsunuz. Tribünlere sahaya inecek. Ben de kalp krizinden gidebilirdim. Gördüğünüzü çalın istiyoruz. Bütün hakemlere saygımız sonsuz. Ama herkes elini vicdanına koysun. Hakemlerle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Artık taraftarımızın da sabrı taştı. Yönetimin, teknik heyetin herkesin sabrı taştı. Allah aşkına yeter. Bu mübarek günde ne gerek var” diye cevap verdi.

“Olaylardan dolayı üzgünüm”

Saha içinde çıkan olaylardan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Albayrak, “Fenerbahçeli futbolcuları tek tek içeriye soktum. Aman bir şey olmasın diye. Onlar bizim misafirimiz. Biz oraya gideriz, onlar da aynı şeyi yaparlar. Belhanda'nın boynu kıpkırmızı. Bunların olmaması lazım. Bir kere kavga benim tarzıma uymuyor. Önlenemez bir hale geldi. Sahanın içerisinde de tribünde de” dedi.

“Bence penaltı da tartışılır”

Maçın ardından çıkan kartların hatırlatılması üzerine Abdurrahim Albayrak, “Hakemin kararına saygı duymak lazım. Kimse bizim için VAR'a bakmıyor” şeklinde konuştu. Albayrak ayrıca Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı pozisyonu hakkında ise, “Bence penaltı pozisyonunda Muslera topu uzaklaştırmıştı. Ondan sonra Fenerbahçeli futbolcu geldi. Bence o penaltıda da tartışılır” değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

