Abdurrahim Albayrak: 'Erdoğan Demirören bana her zaman nasihat verirdi'

Erdoğan Demirören’in Fatih Camii’nden kalkan cenazesi iş, sanat ve spor dünyasını bir araya getirdi. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Abdurrahim Albayrak, İHA’ya yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, “Rahmetli Erdoğan Bey’den öğrendiğim çok şey var. Ülkenin yetiştirdiği değerli insanlardan birisiydi. Kendi tırnaklarıyla buralara geldi. Kendi emekleriyle geldi buralara. Zaman zaman bana nasihatlarda bulunurdu. Çok heyecanlanmamamı isterdi. Beni çok severdi, ben de kendisini çok severdim. ‘Ne olur, geride evlatların var ve sevinirken onları düşün. Seni sevenleri üzme’ derdi bana. Rahmetli bizleri üzdü. Mekanı cennet olsun. Allah geriye kalanlara sabır ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

“Cenaze için Rize’den geldim”

Cenazenin çok kalabalık olduğuna da dikkat çeken Albayrak, “Rahmetle anıyorum kendisini. Rahmetli Turgut Özal’ın da cenazesi aynı buradan bu şekilde çok kalabalık şekilde kalkmıştı. Ben taziyede bulundum ve şu anda Başkan Mustafa Cengiz’i bekliyorum. Tekrar başkanımla beraber taziyede bulunacağız. Ben Rize’den geldim cenazeye. Şu anda cenazede Türkiye’nin her ilinden, her kazasından insan var diyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol