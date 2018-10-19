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Abdurrahim Albayrak: 'Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır'

Abdurrahim Albayrak: 'Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır'
Abdurrahim Albayrak: 'Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bursaspor’dan aldıkları 1 puanın önemli olduğunu belirterek, “Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Şanssız bir gün yaşadık. Ben hayatımdaki ilk defa ilk 25 dakikada 3 tane sakatlık gördüm. İkinci devre yapacağımız değişiklikleri, hocanın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarı şanssızlığımız devam etmedi. 10 kişi de kalabilirdik. 1 puan aldık. Hiç yoktan iyidir, 1 puan 1 puandır. Ama çok önemli maç öncesi 3 tane sakatlık verdi. Esas üzücü olan o” diye konuştu.

“Şanssız bir gündü bugün” 

Şanssızlıkların milli takım arasında başladığını ifade eden Albayrak, “Birkaç tane milli takımdan sakat döndü. Bugün de sakatlıklarımıza 3 tane eklendi. Onlarla ilgili hocam ve doktor açıklama yapar. Şanssız bir gündü bugün. Her şeyde bir hayır vardır. 1 puan da 1 puandır. Yapacak bir şey yok. Futbol bu, yenersin de, yenilirsin de. Bugün almış olduğumuz 1 puan da önemli 1 puandır. Bunu da unutmamak lazım” şeklinde konuştu.  

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar
 

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