Abdurrahim Albayrak: 'İnşallah kazanan biz olacağız'

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Türk Telekom Stadyumu’nda yaptı. Antrenmanı takip eden Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, “Allah’ın izni ile başaracağız. Atmosferi görüyorsunuz. Gerçekten maça çok iyi hazırlandık. İnşallah futbolcu kardeşlerimizin hocamızın dediği şeyler yaparsa ben inanıyorum iyi şeyler olacak. Galatasaray bu sefer farklı gidiyor oraya. Bu İdmanı yapan Fatih Terim’dir. Seyircilerimiz beraber olalım dedi” diye konuştu.

Karşılaşmadan önce ortamı germemenin önemine değinen Albayrak, “Yarın çok ciddi bir derbi maçı var. İki takıma da yakışan bir maç olmasını diliyorum. İnşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

