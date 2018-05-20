Abdurrahim Albayrak: 'Önemli olan şampiyonluktu, emeği geçenlere teşekkürler'

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının ardından konuşan Albayrak, 5. kez göreve gelmesi ve bu sürede 5 şampiyonluk yaşanmasının hatırlatılması üzerine, "Benim 5 sefer gelip 5 sefer şampiyon olmam önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması. Galatasaray camiasına 21. şampiyonluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok uzun ve stresli bir yoldan geçtik. Son maça kadar ecel terleri döktük. Son maçta da iftar saati geldiğinde su şişesini alıp orucumu açtığım sırada lehimize penaltı çalındı. O an heyecandan içeceğim suyu da düşürdüm. Allah iftar saatinde şampiyon olmamızı takdir etmişti. Şükürler olsun" diye konuştu.

"Gri listeye oy verilmesini istiyoruz"

26 Mayıs'ta yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda Mustafa Cengiz'in listesinde yer alacak olan Albayrak, "Başta Fatih Terim hocama, yardımcılarına ve bütün futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli başkanım Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Devletime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakana çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Cengiz başkanımın önderliğinde Galatasaray'ın geleceğiyle bütün projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de seçimde listemize oy verilmesini istiyoruz. Çıkacak bütün kararlara da saygım sonsuz. Seçimler gelir geçer önemli olan şampiyonluk" ifadelerini kullandı. Albayrak bu sözleri söylerken, Mustafa Cengiz'in rengi olan gri rengi de kravatını göstererek belirtti.

Kısa sürede önemli işler yaptıklarını söyleyen Albayrak, "Mesela Nagatomo transferini son dakikada zor şartlarda hallettik. Transfer yasağımız vardı. Bir saat içerisinde ciddi bir rakam yatırarak federasyondan tahtamızın açılmasını sağladık. Nagatomo'yu sürenin bitmesine 15 dakika kala transfer ettik. Nagatomo'nun da şampiyonlukta büyük katkısı oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

