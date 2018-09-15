Abdürrahim Albayrak sokakları süpürdü

Bayrampaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla farklı bir etkinlik düzenledi. Bayrampaşa'nın en kalabalık sokaklarından birinde düzenlenen etkinliğe Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, engelli bireyler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli kişiliği ile tanınan Albayrak, etkinlikte eline fırçayı ve faraşı alarak Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte sokaklarda çöp topladı. Albayrak'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, galibiyet sevinçlerini paylaştı. Renkli anların yaşandığı programda temiz bir çevre için mesajlar verildi.

"ASLA SOKAKLARA SİGARA İZMARİTİ ATMASINLAR, İÇMESİNLER"

Her vatandaşın çevre konusunda duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Abdürrahim Albayrak, sokaklara atılan izmaritlere çok kızdığını söyledi. Albayrak, "Herkes dükkanının önünü temiz tutsun bu sokaklar bizim, bu ülke bizim. En güzel ülke, en güzel topraklar bizim, şükürler olsun. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Asla sokaklara sigara izmariti atmasınlar, içmesinler" dedi.

"LİDERLİĞİMİZİ TEKRAR GERİ ALDIĞIMIZ İÇİN DE ÇOK MUTLUYUZ"

"Dün akşam 4-1 galip geldik, çok mutluyuz" diyen Albayrak, "Liderliğimizi tekrar geri aldığımız için de çok mutluyuz. Bütün futbolcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Liderliğimizi tekrar geri aldığımız için de çok mutluyuz. İnşallah Salı günü bizim için Şampiyonlar Ligi maçında taraftarlarımızı bekliyoruz. 90 dakika susmak yok. İnşallah Salı günü de Türk Telekom'dan galibiyetle ayrılacağız” diye konuştu.

"BÜTÜN DÜNYAYA SESLENİYORUM, ÇEVRE KİRLİLİĞİ ŞUANDA BİZLERİ TEHDİT EDİYOR"

Temiz bir çevre için herkese görev düştüğünü belirten Başkan Atila Aydıner ise, "Etrafımızı duyarlı bir şekilde kirletmemek zorundayız. Evlatlarımıza, geleceğimiz olan yavrularımıza yemyeşil bir çevre, yemyeşil bir doğa bırakmak zorundayız. Etrafta çöp olmayan, temiz doğası olan bir çevreyle onları buluşturmak zorundayız. Bütün dünyaya sesleniyorum, çevre kirliliği şuanda bizleri tehdit ediyor. Nükleer atıklara da duyarlı olmak zorundayız. 15 Eylül her gün olmalıdır. Önceden evlerimizin önünü biz topaladık. Önceden alırdım elime süpürge faraş etrafı tertemiz yapardım. Çok sevdiğimiz değerli kardeşimiz Abdürrahim Albayrak'la beraber bu duyarlılığı göstereceğiz. Ben herkese sesleniyorum, lütfen evlerinizin önünü tertemiz tutunuz, çöplerinizi yere atmayınız ve çöplerinizi zamanında çıkarınız” dedi.