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Abdurrahman Ekinci dualarla uğurlandı

İhlas Holding eski Van temsilcisi Abdurrahman Ekinci vefat etti. Ekinci, dualarla Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedildi.

Abdurrahman Ekinci dualarla uğurlandı

22 Ağustos 2017 23:35

Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Abdurrahman Ekinci, İhlas Marmara Evleri I. Kısım Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedildi.

Mehmet Said Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze namazına, İhlas Holding çalışanları, dost, akraba ve sevenleri katıldı. Seyid Fehim-i Arvasi Hazretlerinin oğlu Seyyid Nizameddin Efendinin damadı olan merhum Ekinci, İhlas Pazarlama ve Türkiye gazetesinin temsilciliğini uzun yıllar başarıyla yapmıştı. 


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