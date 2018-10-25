ABD'ye Filistin eleştirisi

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, üst düzey temaslarda bulunmak üzere başkent Ankara'ya geldi. Malki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldikten sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelere dair değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, 2010 yılında kurulan Ortak Komite Toplantısı'nın ilkini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecek sene ikinci toplantıyı Ramallah'ta gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirtti. Komite toplantısı kapsamında iki ülkenin tarım bakanları, Türk Kızılayı'nın ve diğer kuruşların da kendi arasında görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, kendilerinin de dışişleri bakanları olarak komitenin eş başkanlığını yürüttüklerini kaydetti.

Toplantılarda Filistin için, Filistinlilerin soruları için nasıl çözüm bulunabileceği konularını masaya yatırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bu konuda düşüncelerimizi net bir şekilde aktardık. Ayrıca Filistinli kardeşlerimiz ile ilgili hangi alanlarda hayata proje geçirebiliriz bu konuda bilgi verdik. Diğer taraftan Filistinli kardeşlerimizden de ikili ilişkilerimizi güçlendirmemizin yanında Türkiye'den beklentilerini dinleme fırsatı bulduk. Bir sonraki toplantıya kadar sürekli çalışma halinde olacağız, alınan kararları hayata geçirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN VE KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

"Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk" diyen Çavuşloğlu, Filistin ve Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu dile getirdi. Bir taraftan Filistin'in kalkınmasına katkı sağlanacağını, Filistin'de insani dramların sona ermesi için tüm kurumlarla seferber olmaya devam edileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, Filistin ve Kudüs'ün haklı davasının tüm dünyada savunulmaya devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "İslam İşbirliği Zirvesi'nde ABD ve İsrail'in tutumunu sadece kınamadık, önemli kararlar da aldık. Bu kararları BM dahil tüm uluslararası platforma taşıyacağımızı da vaat ettik. Filistinli kardeşlerimizin bu zalim saldırılara karşı korunması konusunda hangi adımların atılması gerektiğiyle ilgili BM Genel Sekreteri'nin raporundaki kararların da takipçisi olacağız. Amerikan yönetimi bu haksız kararlara karşı her zaman olduğu gibi dik duran Filistinli kardeşlerimizi cezalandırmaya devam ediyor. Taraf tutan ve adil olmayan hiç kimse, hiçbir ülke arabuluculuk yapamaz. Önce güven lazım" dedi.

BAKAN MALKİ: "İSRAİL İŞGAL TOPRAKLARINDA YERLEŞİM BÖLGELERİNİ KURMAYA DEVAM EDİYOR"

Filistinli Bakan Malki ise, Ankara'da gerçekleştirilen komite toplantısının iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşınması açısından çok önem teşkil ettiğini söyledi. İmzalanan mutabakat zaptları ile Türkiye ve Filistin'in birbirine bağlandığını dile getiren Malki, Ramallah'ta gerçekleştirilecek bir sonraki toplantı için çok iyi bir hazırlık yapacaklarını, atölye çalışmaları düzenleyeceklerini ifade etti. Malki, Türkiye ile Filistin Devleti arasındaki ilişkilerin daha ileri boyuta taşınacağını belirterek, "ABD yönetiminden Filistin halkının geleceği ile ilgili önemli kararlar alınmaktadır, Filistin halkının hakları çiğnenmektedir. Güvenlik kararları çiğnenmektedir. İsrail işgal topraklarında yerleşim bölgelerini kurmaya devam etmektedir. Bu noktada Türkiye her zaman adaletin yanında yer almaktadır ve bütün imkanlarını bizim için seferber etmektedir. Türkiye, İslam İşbirliği Konferansı'nda çok hızlı bir şekilde hareket etti. Biz bu manada gurur duyuyoruz, sizlerin sayesinde tüm güçlüklere karşı koyabilecek güçteyiz" ifadelerinde bulundu.

Toplantıda çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzalandı. İlk olarak AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı General Youssef Nassar arasında Sivil Savunma Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı. Ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Filistinli mevkidaşı General Mohammad Mansour arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Filistin Tarım Bakanı Sufian Sultan ile Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza attı. Bakan Çavuşoğlu ise mevkidaşı Malki ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nı ve Hibe Tutanağı'nı imzaladı.