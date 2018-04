ABD'ye gidenlerin amacı hem eğitim hem de para kazanmak

Özel bir alana yoğunlaşıp, yabancı dillerini geliştirerek kısa sürede, teorik ve pratik eğitim alma imkânı sunan yurt dışı sertifika programları; öğrenciler ve genç profesyoneller için oldukça önemli bir fırsat. Yurt dışı eğitim danışmanlık firması Academix’in sağladığı verilere göre; Türkiye’den yurt dışına eğitim için gidenlerin yüzde 27’sinin temel amacı; iş bulmak ve kariyer planlarına destek sağlamak. Eğitim için en popüler ülkelerin başında yer alan ABD’ye, Türkiye’den her yıl 10 bin kişi gidiyor ve gidenlerin yüzde 10’u ise sertifika programlarını tercih ediyor. ABD’nin diğer ülkelere göre daha fazla talep görmesinin nedeni ise öğrencilerin en az 9 aylık sertifika programının ardından akademik eğitim gördükleri alanla ilgili OPT (Optional Practical Training) adı verilen 1 yıllık maaşlı çalışma iznini elde etmeleri. Bu sayede mezunlar dünyanın en iyi okullarında eğitim almanın yanı sıra, ABD’de 1 yıllık iş tecrübesi edinerek CV’lerine önemli katkı sağlıyor. İş tecrübesi sırasında özellikle mühendislik, yazılım ve uygulama programcılığı mezunları 50 bin dolara kadar gelir etme fırsatı kazanıyor.

Dünyanın en iyi üniversitelerinde ünlü şirketlerin yöneticilerinden eğitim imkanı

Dünyanın en iyi 50 üniversitesi arasında yer alan University of California bünyesindeki UCLA (University of California, Los Angeles) ve UCSC (University of California Santa Cruz, Silicon Valley), Amerika’nın en çok tercih edilen sertifika programı okulları. Her iki okulun Türkiye’deki yetkili kayıt ofisi olan Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık, Türk öğrenciler için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Önde gelen eğitim kadrosu ve akademik altyapısıyla modern bir araştırma üniversitesi olarak öne çıkan UCLA’nın; iç mimarlık, insan kaynakları, pazarlama, tasarım, film ve sinema, oyunculuk ve gazetecilik gibi sertifika programları daha çok tercih ediliyor. UCSC ise özellikle bilişim, yazılım, mühendislik bölümlerinde ön plana çıkarken, okulun eğitmenlerinin tamamı Silikon Vadisi’nde yer alan Google, Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinde de çalışan profesyonellerden oluşuyor.

Student Travel Magazine dergisinin 3 bin işletme arasından '2017 Doğu Avrupa Star Acentesi' olarak seçtiği Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık, öğrencilere yurt dışı eğitim imkanları, program içerikleri, başvuru koşulları, kabul detayları, okullar ile resmi yazışma, vize alım ve seyahat süreçlerinin planlanmasıyla ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.