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'ABD’ye karşı Türkiye ile yapıcı görüşmelerimiz oldu'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'ABD’nin kinci tavırlarına karşı, Türkiye ile bölgesel işbirliği doğrultusunda yapıcı görüşmelerimiz oldu” dedi.

ABDye karşı Türkiye ile yapıcı görüşmelerimiz oldu

29 Ağustos 2018 23:43

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ziyareti ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşmelerini değerlendirdi. Zarif Twitter hesabından yayınladığı açıklamada,”Türkiye Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkiler ve ABD’nin kinci tavırlarına karşı bölgesel işbirliği doğrultusunda yapıcı görüşmelerimiz oldu” dedi.

İranlı diplomat yarın Pakistan’a gidip, ülkenin yeni lideri ile görüşeceğini belirtti.

Bugün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye’ye beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Zarif, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile bir araya gelerek iki ülkenin ilişkilerini değerlendirdi.

7 Eylül’de İran’ın Tebriz kentinde düzenlenecek olan 3’lü zirve görüşmesi öncesi, Zarif’in Türkiye’ye gitmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında olumlu mesajlar vermesi İran medyasında geniş yer buldu.

Celalettin Erduş 

 

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