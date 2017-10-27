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ABD’ye uçuşlarda güvenlik önlemleri arttırıldı

ABD’ye yapılacak uçuşlarda bugünden itibaren güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bildirildi.

ABDye uçuşlarda güvenlik önlemleri arttırıldı

27 Ekim 2017 09:45

ABD’de dış hatlar uçuşlarıyla ilgili yeni güvenlik önlemleri bugünden itibaren devreye sokuluyor. Her gün çeşitli havayollarıyla ABD’ye gelen 325 bin yolcunun daha fazla güvenlik taramasından geçeceği bildirildi. ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi Sözcüsü Lisa Farbstein, güvenlik tedbirlerinin kendi vatandaşları da dahil olmak üzere herkesi kapsadığını ve ülkeye varıştan önceki son havaalanlarında uygulanacağını açıkladı.

Güvenlik önlemleri bazı havayolu şirketlerinde kafa karışıklığına neden oldu. Farklı havayolu şirketlerinin, yeni kuralları uygulamada değişik prosedürler uyguladıkları belirtildi. Emirates, EgyptAir ve Lufthansa’nın havayolu görevlilerinin yolcuları mülakata alacağı, Air France ve Royal Jordanian gibi diğer bazı şirketlerin ise yolculardan anketler doldurmalarını isteyecekleri kaydedildi. Hong Kong Cathay Pacific Havayolları da self-servis bagaj teslimatı uygulamasına son verme kararı aldı.

Candemir Sarı 

 

 

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