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ABD'yi Matthew kasırgası vurdu: 6 ölü

ABD’yi etkisi altına alan Matthew kasırgası, ABD’nin Florida eyaletinde 6 kişi hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABDyi Matthew kasırgası vurdu: 6 ölü

08 Ekim 2016 15:04

Karayipler'den ABD’ye ulaşan Matthew Kasırgası, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerine ulaştı. Bölgede şiddetli yağış ve rüzgara sebep olan kasırga nedeniyle Florida eyaletinde de hayat durma noktasına geldi. 1 milyon kişiye elektrik verilemezken şu ana kadar 6 kişi de hayatını kaybetti. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın kuzeye doğru hareket ettiğini bildirdi. Georgia eyaletinde kasırga nedeniyle 300 bin, Güney Carolina’da ise 178 bin kişiye elektrik verilemediği kaydedilirken, sel sularından ağaçların yıkılması sonucu 3 eyalete ulaşımın sağlanamadığı aktarıldı.

Georgia ve Güney Carolina’da yetkililer kıyı kesimlerinde yaşayan halkı bölgeden ayrılmaları konusunda uyardı. 

Etiketler: ABD, Matthew Kasırgası


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