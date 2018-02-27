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'ABD’yle Afrin görüşmesi' iddialarına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltmak için diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddialarını yalanladı.

ABDyle Afrin görüşmesi iddialarına yalanlama

27 Şubat 2018 12:03

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen "Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü" yönündeki iddianın doğru olmadığını ifade ederek, "Türkiye’nin ABD’yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç’e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır" dedi.

 

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