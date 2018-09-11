Abe’den Kuzey Kore’ye 'şartlı yardım' sinyali

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Pazartesi günü Rusya’nın Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Japon basınına yansıyan bilgilere göre, nükleer silahlanma ve füze denemeleri tehdidi ile Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarını hatırlatan Abe, “Eğer Japon vatandaşlarının kaçırılmasıyla ilgili sorunlarla füze ve nükleer problemini tamamen çözersek, mutsuz geçmişin altına bir çizgi çizer ve diplomatik ilişkileri normalleştiririz. O zaman Kuzey Kore’ye ekonomik yardım sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

Abe, Haziran ayında televizyonda yayınlanan bir röportajda da, Kuzey Kore'de nükleer silahsızlanma maliyetlerini finanse etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

En önemli konular ‘nükleer’ ve kaçırılan Japonlar

Pyongyang tarafından 1970'lerde ve 1980'lerde Kuzey Kore casuslarının eğitiminde kullanılmak üzere kaçırılan Japon vatandaşlarının akıbeti, Japonya için büyük önem taşıyor. Japonya'nın savunma bakanlığına ulaştığı basına yansıyan geçen ayki bir raporda ise bu yıl gelişen diplomasi trafiğine rağmen Kuzey Kore hala "ciddi ve yakın bir tehdit" olarak değerlendiriliyor.

Burak Ersoy

