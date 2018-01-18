Abhazya Cumhurbaşkanı Hacımba: 'Görevimin başındayım'

Abhazya, Gürcistan ve Güney Osetya arasında gerçekleşen mahkum takası anlaşması nedeniyle yeni yıldan hemen sonra Abhazya muhalefeti ayaklanmış, Abhazya parlamentosu önünde günlerdir eylem yaparak Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın istifasını isteyerek anlaşmanın iptal edilmesini istemişti. Anlaşmaya göre ise Güney Osetya ve Abhazya Gürcistan uyruklu 8 mahkumu Gürcistan’a iade etti. Gürcistan ise Abhazya ve Güney Osetya vatandaşı olan 4 kişiyi karşı tarafa teslim etme kararı aldı. Abhazya parlamentosunda yapılan görüşmeler neticesinde oy çokluğuyla anlaşmaya izin verildi. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’da çıkan kararı onayladı. Yapılan anlaşmaya ise Abhazya muhalefeti karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan binlerce kişi yapılan anlaşmayı adil bulmamıştı. Ayrıca Gürcistan için önemli bir isim olan, Abhazya sınırları içerisinde birçok suça karıştığı iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Georgiy Lukov’un teslim edilmesine de karşı çıkmıştı. Eylemlere katılımlar artınca Hacımba, hükümet ve muhalefet arasında görüşmeler gerçekleştirilerek eylemlerin sonlanması istenmişti.

Eylemler bitti tartışmalar sürüyor

Muhalefet gerçekleşen eylemleri askıya aldı. Fakat hem parlamentoda hem de sokakta tartışmalar sürüyor. Abhazya muhalefeti Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba’nın istifa etmesi gerektiğini savunarak anlaşmanın da iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Hacımba ise tekrar eylemlere başvurulmaması gerektiğini, yapılan anlaşmanın da Abhazya anayasasına uygun olduğunu savunarak geri adım atmayacağını dile getirdi.

“Görevimin başındayım”

Abhazya’nın güçlü muhalefetinin baskısı altına kalan Hacımba, bu gelişmelerin üzerine Abhazya halkıyla bir araya gelerek halkın desteğini almak istiyor. Abhazya’nın Gagra şehrinde halk ile bir araya gelen Hacımba, “Muhalefet, iktidarı güç durumda bırakmak için, Gelişigüzel eylemlerde bulunuyor. Tabii ki problemleri çözmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Her vatansever de böyle düşünmektedir. Olay çıkartarak problemlerimizi hiç çözemez, aksine daha da zorlaştırırız. Abhazya anayasasına göre meşru cumhurbaşkanı olarak 2019 yılına kadar görevimin başında olacağım” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

