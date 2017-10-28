Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Taniya'dan Katalonya açıklaması

İspanya’dan ayrılmak için yapılan bağımsızlık referandumundan sonra bağımsızlığını ilan eden Katalonya için Abhazya tarafından açıklama geldi. Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Katalonya’nın tanınmasını ele alacağız” dedi.

Referandum sonrası Katalonya meclisinin bağımsızlık kararını ilan etmesinden sonra Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kan Taniya açıklama yaptı. Taniya açıklamasında, “Katalonya’nın bağımsızlığını tanıma konusunda hukuki çalışmaları başlattık. Amacımız Katalonya ve Katalan halkıyla ikili ilişkiler geliştirmek. Katalonya hükümetinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi. Abhazya’nın yanı sıra adını Alanya Cumhuriyeti olarak değiştiren bir başka Kafkasya ülkesi Güney Osetya’da Katalonya’nın tanınması ile ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Erhan Altıparmak



