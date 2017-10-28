Abhazya-Rusya İş Forumu’nda Türkiye beklentisi

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Abhazya-Rusya İş Forumu, Abhazya’nın başkenti Sohum’da gerçekleşti. Sohum’da bulunan Bakanlıklar Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen foruma Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove, Abhazya Ekonomi Bakanı Adgur Ardzınba, Abhazya’nın Rusya Ekonomi Ataşesi Oleg Bartsist, çok sayıda Abhaz delegasyon, politikacı ve iş adamları ev sahipliği yaptı. Foruma, Rusya Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Dmitry Pristanskaya, Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Semen Grigoryev, Rusya’nın Kuzey Kafkasya Bölgesi Bakan Yardımcısı Olga Rukhullayeva, Rus-Abhaz İş Konseyi Başkanı Andrey Sergeev, Avrasya Ekonomik Entegrasyonu Araştırma Konseyi Direktörü Vladimir Lepekhin, Uluslararası Örgütler ve Etkinlikler Bölümü Daire Başkanı Sergey Teodorovich, çok sayıda Rus delegasyon, politikacı ve iş adamı katıldı. Forumda 400’ün üzerinde katılımcı olduğu açıklandı.

"Rusya’nın mali yardımları sürüyor"

Forumun moderatörlüğünü Abhazya Ekonomi Bakanı Adgur Ardzınba yaparken, forumun açılış konuşmasını Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba gerçekleştirdi. Hacımba konuşmasında Abhazya ve Rusya arasındaki ticaretin gelişimine dikkat çekerek, "Abhazya olarak 2014 yılında yatırımları arttırmak için meclisimizden geçen torba yasa ile ülkemize yatırımlar her alanda artmıştır. Rusya ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde 2 buçuk milyar ruble mali yardımdan faydalandık. 2019 yılına kadar 5 milyar 800 milyon ruble toplam mali destek almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Putin’in mesajı büyük alkış aldı

Forumda Rusya’nın Abhazya Büyükelçisi Semen Grigoryev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği mesajı okudu. Mesajda, "Son yıllarda, gerçekleştirilen bu forum sayesinde Rusya ve Abhazya arasındaki stratejik ve ekonomik işbirliklerimiz artmış ve iş çevreleri arasında yapıcı ve diyalog için saygın bir platform haline gelmiştir. Bu forum sayesinde tarım, turizm, bilim ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi arttıracağımızı ümit ediyorum" ifadeleri yer aldı. Putin’in mesajı katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Rusya’nın Kuzey Kafkasya Bölgesi Bakan Yardımcısı Olga Rukhullayeva, forumda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Abhazya’daki projelere 2 milyar ruble’nin üzerinde yatırımlar yaptığını ve desteklerin sürdüğünü hatırlattı. Abhazya’nın Rusya Ekonomi ataşesi Oleg Bartsist ise Rus yatırımcılara doğrudan ulaşmak için “Ticaret Evi” projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Abhazya ve Rusya’dan ekonomik işbirliği imzası

Forumda katılımcıların konuşma ve değerlendirmelerinin ardından Rusya ve Abhazya tarafları arasında ekonomik işbirliği imzaları atıldı. Abhazya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennady Gagulia ile Rusya İvanova Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Leonid Ivanov, karşılıklı ticaret ve işbirliği alanlarının genişletilmesi için karşılıklı imzalar attı. Bu imza ile ayrıca Abhazya’nın Oçamçira şehrinde bulunan Kındık Köyü’nde tarımsal sanayi bölgesi kurulumu yapılacak. Ayrıca Abhazya adına Ahra Chkadua ve Rusya’da faaliyet gösteren atıl işleme sanayisi firması genel müdürü Alexander Nikonov arasında imzalar atıldı. Abhazya’da kurulacak olan tesis ile atıl malzemeler işlenecek.

Rus tüketicilerinin Abhaz ürünlerine ilgisi artıyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Dmitry Pristanskaya, Abhazya ile Rusya arasındaki işbirliğini anlatarak, "Yüzyıllar boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkiler dostluk, karşılıklı işbirliği ve eşitlik ilkeleri temelinde oluşturuldu. Şimdi ana görevimiz onları daha da güçlendirmek, elde edilen sonuçlara devam etmek ve tecrübeyi gelecek nesillere aktarmaktır. İstatistiklerden alıntı yapacağım. Ocak-Ağustos 2017 döneminde ülkemiz arasındaki ticaret cirosu yaklaşık 155 milyon dolardı. İthalattaki artış yüzde 11,3’tür. Bu, Rus tüketicisinin Abhaz ürünlerine olan ilgisinin arttığına işaret ediyor" dedi.

Abhazya Ekonomi Bakanı Adgur Ardzınba ise yaptığı açıklamada, 2009 yılından beri forumun yapıldığına dikkat çekerek, "Bu yıldan beri Rusya ve Abhazya arasında ticaret hacmi 3 buçuk kat arttı. Bu ilişkimiz her gün daha da artıyor" ifadelerini kaydetti.

"Türk yatırımcıyı da bekliyoruz"

Forumda Türkiye ile Abhazya arasındaki ticari ilişkilere de değinen Abhazya Ekonomi Bakanı Adgur Ardzınba, Türk yatırımcıları Abhazya’ya davet ederek, "Biz Rusya ve Türk yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz. Türkiye’ye karşı özel bir uygulamamız yok. Bizim tüm yatırımcılar için genel kurallarımız var. Burada ticaret yapmak isteyenler için bir komitemiz var. Bu komite yatırımcılara yardımcı oluyor. Bizim amacımız Türkiye’den yatırım yapmak isteyenleri Abhazya’ya yatırım yapmalarına teşvik etmek" diye konuştu.

Türkiye’den yatırım yapan iş adamına ödül

Türkiye’de doğan Abhaz asıllı iş adamı Avıdzba forumda Abhazya’nın Pitsunda şehrine yaptığı örnek sera yatırımından dolayı ödül aldı. Görüşlerini İHA muhabirine aktaran Avidzba, "Abhazya her ne kadar tanınmamış bir ülke olsa da, doğal güzellikleri olan, ekonomisi tamamen turizme ve tarıma dayalı olan bir ülke. Bildiğiniz gibi Türkiye’ye çok turist gönderen bir ülke Rusya. Bildiğiniz gibi Sovyetler döneminde de Rusların tatil yeriydi Abhazya. İş adamlarının Abhazya’ya yatırım gerekçelerinden birincisi özellikle turizm alanında müşteri sorunu olmayacağı için ve Abhazya’da da Rusça konuşulduğu için, güzel sahilleri bulunan ülkede Ruslar tatil yapmayı tercih ediyor. Türk yatırımcı bu konuyu çok iyi bildiği için, Abhazya’da bu yatırımları yaparsa, örneğin 3 yıldızlı otelden başlayıp 5 yıldızlı otellere kadar yatırım yaparsa, burada çok ciddi kazançlar sağlanmasına neden olur. Çünkü Abhazya 12 ay turizmin olabileceği bir yer. Özellikle Başkent Sohum hem ticari açıdan hem turistik açıdan hem de diplomatik açıdan son derece uygun bir şehir. Türkiye’den gelecek olan işadamlarının yapacağı yatırımları son derece rantabl olarak görüyorum" dedi.

Erhan Altıparmak