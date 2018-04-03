Diğer
Kategoriler

Abhazya ve Rusya tatbikata başladı

Abhazya Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak yürüttükleri bir tatbikata da başladıklarını duyurdu.

Abhazya ve Rusya tatbikata başladı

03 Nisan 2018 22:13

Abhazya Savunma Bakanlığı basın servisi, Abhazya Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri 49. Müşterek Komutanlığının, 15 Nisan'a kadar sürecek ortak tatbikata başladığını duyurdu. Rusya ve Abhazya’nın stratejik ortaklığının askeri hazırlık çalışmalarının ilk etabı olarak kabul edilen tatbikatta, İttifak ve Stratejik Ortaklık Anlaşması'ndaki hususlarla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor.

24 Kasım 2014’te Rusya ve Abhazya arasında ittifak ve stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Ayrıca bu anlaşmaya göre Abhazya ordusu modernize edilmesi planlanıyor.  

Erhan Altıparmak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç